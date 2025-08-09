'La Barbie Humana', novia de Alfredo Adame, molesta por declaraciones de Shanik

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante una reciente emisión del programa de la periodista de espectáculos Shanik en Radio Fórmula, se reveló un tema que dejó a muchos con dudas y también molestó a la principal involucrada. Para empezar, tuvo como invitado al actor Alfredo Adame, a quien le preguntó directamente por la relación romántica que mantiene con la creadora de contenido de origen argentino llamada Marcela Iglesias, conocida como la Barbie humana.

Así, la conductora mexicana, Goodman de Berman, mientras entrevistaba al polémico novio de la mujer, Adame Von Knoop, le comentó que hace un mes había asistido Marcela y que, aunque no lo dijo textualmente, dejó entrever que estaba algo confundida con el vínculo amoroso que tienen ambos famosos. Al parecer, esto no le gustó a Iglesias, quien ahora salió a responder.

"Hace un mes vino la Barbie Humana a mi programa, todavía no sabía de ti con ella y me dijo que amaba mucho a su esposo, que vive en Estados Unidos, que es gringo y que la apoya en todo, que tienen un matrimonio muy precioso de hace 10 años", declaró la escritora mexicana, quien en otras ocasiones ya se ha visto envuelta en polémicas por su trabajo, y esta vez no fue la excepción.

Publicación de Maxine Woodside

En primera instancia, Iglesias admitió que efectivamente le había dicho algunas cosas a Shanik, pero aclaró que ella no sabía nada de lo que ocurría en su vida privada. Por lo tanto, en un clip que subió en sus redes sociales oficiales Maxine Woodside, la extranjera hizo hincapié en que no tiene por qué rendir cuentas a nadie. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la aludida no ha respondido.

"Yo jamás le digo a un hombre págame un Uber, o mándame un Uber, o vamos a comer y espero a que saque la tarjeta. Yo he salido con gente y la cuenta estaba pagada antes de que sacara la tarjeta. Yo no necesito que nadie me pague nada". Asimismo, añadió que no le importan los escándalos que Alfredo tuvo con exparejas y que solo comparten tiempo, pues cada uno vive en su respectivo hogar.

Fuente: Tribuna