¿Llegaron al altar en Las Vegas? Susana Zabaleta revela si se casó con Ricardo Peralta

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante de opera mexicana, Susana Zabaleta, recientemente brindó una entrevista en la que muchos comenzaron a especular que dio un paso muy importante en su relación con Ricardo Pérez, debido a que en esta reveló si se casó con el famoso y querido comediante, a más de un año de haber comenzado su relación sentimental, ¿acaso llegaron al altar en Las Vegas?

La reconocida actriz de Spamalot, hace más de un año que confirmó que se encuentra feliz con su romance al lado de Pérez, pese a que está siendo sumamente criticada por el público, ya que tienen una diferencia de edad de casi 30 años. La pareja, en más de una ocasión ha dejado en claro que a ellos no les importa lo que digan los demás, que entienden la diferencia entre ellos, pero que hasta el momento están viviendo una etapa maravillosa al lado del otro y no renunciarán a eso solo por el qué dirán.

Pero, pese a que ella ha afirmado que no se quiere volver a casar, porque ya vivió esa etapa y no la considera necesaria, recientemente despertó los rumores de una boda secreta al lado del co creador de La Cotorrisa, pues en uno de sus conciertos, al hablar de Pérez, lo llamó "mi marido", recordando la hermosa sorpresa que ella se llevó después de verlo en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.

Susana recordó esta sorpresa maravillosa en el podcast Date Cuenta, en el que destacó que se siente sumamente orgullosa de la persona que es su actual pareja y del talento que tiene, debido a que después de que ella triunfó en un concierto, Pérez la llevó a una de sus presentaciones de comedia, y notó el gran impacto que tiene, llenando el lugar, afirmando que fue una sorpresa maravillosa para ella: "Cuatro días después estaba viendo a mi marido triunfar con el teatro lleno", exernó.

Aunque muchos tomaron esto como una confirmación a que posiblemente se casaron en Las Vegas o en algún lugar de México, pero de manera secreta, lejos del escrutinio público, la realidad es que no fue así, pues Zabaleta recalcó que no ve necesario casarse, y al emplear la palabra marido lo hace a manera de externar ese profundo amor, admiración y respeto que existe de ella hacía Pérez.

Fuente: Tribuna del Yaqui