Pati Chapoy arremete contra Claudia Sheinbaum en vivo de 'Ventaneando'; fans la apoyan

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida periodista y presentadora de espectáculos, Pati Chapoy, está dando de que hablar en redes sociales, debido a que en plena emisión en vivo de Ventaneando, no tuvo reparo alguno al momento de haber arremetido en contra de la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En esta ocasión, el público no se fue contra ella, sino que los fans la apoyaron contundentemente.

Como parte de los movimientos de Morena para "un México mejor", han decidido retirar de las escuelas los dulces y sabritas, para prevenir la obesidad infantil, pero eso no fue todo, sino que crearon un nuevo chocolate al cual denominaron "chocolate bienestar", que se supone es más sano que los chocolates normales ya que tendría más la presencia del cacao que de azucares y conservadores, sin embargo, parece que la presentadora de TV Azteca no piensa igual.

En el vespertino de la empresa del Ajusco, después de que Ricardo Manjarrez cuestionó sobre el video que acaban de ver, el hecho de si el niño tuvo la culpa de romper la silla por su sobrepeso, o si fue culpa de la silla que sería chafa, Chapoy salió a denegar, afirmando que es el peso, pero porque de seguro consume el chocolate que promueve el gobierno de Sheinbaum: "Del peso, del peso, porque seguramente come chocolate bienestar, que tiene, por cierto, el 40 por ciento de azúcar".

Ante esto, declaró que ella no entiende como es que Claudia y el resto del gobierno se atrevieron a sacar de las escuelas las golosinas para los niños y cambiarlos por el ya mencionado producto, cuando en realidad tiene más azúcar de la que en verdad dicen y solo va a enfermar a los menores: "No entiendo como este gobierno toma la decisión de quitar las golosinas de los niños, para meter únicamente un chocolate que los va a estar enfermando todo el tiempo".

Después de esto, a través de las redes sociales, como en el Instagram del reconocido periodista mexicano, Álex Kaffie, que fue el que difundió el video, varios de los internautas salieron en apoyo de Pati, pues pese a que aseguran que no les cae bien, no dijo mentiras y era cierto que ese chocolate tiene más azúcar que algunas de las golosinas que retiraron del mercado, destacando que por primera vez le dan la razón a Chapoy.

Fuente: Tribuna del Yaqui