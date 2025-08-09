VIDEO: Facundo se arrepiente tras tirar a Aldo De Nigris y reconoce que fue un error

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la segunda fiesta del reality show La Casa de los Famosos México ocurrieron varios incidentes, pero uno de los que todavía tiene molestos a los fans fue cuando el polémico conductor de televisión Facundo tiró intencionalmente al influencer Aldo De Nigris. Según comentarios, el exparticipante de Big Brother VIP primera edición se pasó con una broma que hizo ayer por la noche.

En redes sociales se difundió un video del momento en que Facundo se puso de cuclillas y retiró con fuerza una alfombra sobre la que el joven de 25 años estaba parado, lo que provocó su caída. La indignación de los internautas sigue presente en las diversas plataformas digitales. De hecho, en las cuentas oficiales del programa han comentado que definitivamente el comediante merece una sanción.

Por su parte, Poncho De Nigris expresó toda su molestia a través de X (antes Twitter): "¡Se pasó de lanza! Como me gustaría haber estado ahí, Aldo lo respeta porque no quiere problemas, pero eso no se hace. Se les viene la noche", dijo Poncho. En otro tuit añadió: "Se les viene la noche al pinche pelón. #TeamNoche eso no se hace, andan bien agrandados los divos. Se les acabó el corrido".

Dentro de la casa, Facundo reconoció que actuó mal y que debió haber usado solo la mitad de su fuerza. Además, les comentó a sus compañeros que intentó disculparse con Aldo y dejó claro que, si es necesario, volverá a pedir perdón porque no quiere tener problemas. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si se decidirá que habrá algún tipo de castigo para el artista.

La hermana del creador de contenido, Andrea, también quiso opinar sobre el asunto: "No me gusta meterme mucho, pero cuando anunciaron que Facundo entraría a la casa dije ‘ah, pues va a estar divertido’, pero lo único que he visto es que está de malvibroso. Una que otra cosa da risa. Esa broma no me gustó nada porque le hizo muy fuerte. Otra cosa hubiera sido si le jalaba poquito y se tropezara, pero se cayó rápido. Si cae mal puede pasar algo grave, o que se lastime el brazo; mi hermano está bien pesado, se lo pudo hasta romper”.

