Arrestan a 'La Beba' Montes: Hermana de Gala Montes es encarcelada por "manejar ebria"

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Crista Fernández Montes de Oca, conocida como 'La Beba', y hermana mayor de la actriz Gala Montes, vuelve al escándalo, pues se reporta que fue arrestada la noche del domingo 31 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de ser sorprendida conduciendo en estado de ebriedad en un punto del alcoholímetro instalado cerca del Palacio de los Deportes.

La información fue confirmada por el periodista Carlos Jiménez, especializado en nota roja, quien publicó en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que además de ser detenida por los mencionados elementos, dado a que estaba en mal estado, también fue encarcelada, donde podría pasar hasta dos días: "Detienen y encierran a la hermana de @galamontes2, Crista Fernández Montes de Oca, 'La Beba', fue detenida ayer por agentes de @ssc_cdmx".

El arresto ocurrió cerca de las 23:40 horas, cuando la influencer fue detenida por oficiales del programa Conduce Sin Alcohol. Conforme al protocolo vigente, al superar los 0.4 miligramos de alcohol por litro en la prueba de alcoholemia, Montes fue remitida al Juez Cívico y enfrenta una sanción que podría extenderse hasta 36 horas. Su automóvil fue trasladado al corralón y su licencia de manejo perderá seis puntos. No se reportó conducta agresiva durante la detención, y fuentes cercanas señalan que la influencer se mostró colaborativa con las autoridades. No se ha confirmado si viajaba acompañada o sola en el momento del hecho.

Finalmente, Jiménez declaró que la exparticipante de Tentados Por La Fortuna, fue detenida por qué en un retén de alcoholímetro salió que estaba manejando bajo los efectos del alcohol, por lo cual no solo la detuvieron, sino que pasó por un juez y de ahí fue encerrada en el Torito: "Las arrestaron en un punto del alcoholímetro cerca del Palacio de los Deportes. Manejaba ebria. Fuer emitida al Juez Cívico y encerrada en el Torito".

Cabe mencionar que hasta el momento, la exhabitante de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado acerca del escándalo de su hermana, ni tampoco en las redes sociales, cómo Instagram, de 'La Beba' se ha lanzado un comunicado para aclarar esta situación, pero, se espera que sea la propia influencer la que salga a hablar de esta polémica situación que ya se está viralizando por Internet.

Fuente: Tribuna del Yaqui