Belinda quiere más duetos con Shakira tras cantar juntas 'Día de Enero'

Ciudad de México.- El momento ocurrió en el estadio GNP Seguros, cuando Belinda se convirtió en invitada sorpresa de Shakira en una de sus presentaciones más recientes en la Ciudad de México. La noche histórica del pasado fin de semana, Shakira se presentó con gran éxito y tuvo como invitada especial a Belinda, uniendo a la reina y la princesa del pop latino sobre el escenario. El encuentro entre ambas artistas se dio en un ambiente lleno de admiración y cariño, y comenzó tras bambalinas, donde la colombiana sorprendió a la intérprete de 'Luz sin gravedad' con un emotivo detalle.

Minutos antes de salir a escena, las cámaras del programa Hoy captaron cómo Beli recibió en su camerino un arreglo floral acompañado de una tarjeta escrita de puño y letra por Shak. La reacción de la también actriz reflejó la emoción de compartir una experiencia tan especial con una de sus máximas referentes musicales. "Ay, no. Ay, no, no, no, no lo puedo creer. Ay, son las flores más bonitas, aparte del color. No puede ser. y me hizo una tarjetita", expresó visiblemente conmovida la intérprete de origen español.

La dedicatoria de la barranquillera decía: "Es un sueño para mi tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres con mucho cariño, Shak". Ante esto, Belinda no pudo ocultar su sorpresa: "No lo puedo creer, es que ella es la más linda, la más detallista. Nunca esperé ese mensajito. Al hablar de la colaboración en el escenario, la artista de 36 años reafirmó su admiración hacia la estrella de 48: "Admiro a Shakira desde siempre, me parece la artista latina más importante, que es una leyenda, y pues para mí es un honor, es un honor poder compartir con ella escenario".

Belinda también destacó la importancia de interpretar juntas un tema que significa mucho para ambas: "Día de enero es una canción muy especial para mí. Sé que para ella también, la letra es hermosa". Y sobre la posibilidad de grabar algo juntas, manifestó: "Imagínate. Me encantaría".