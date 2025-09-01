Chloë Grace Moretz y Kate Harrison: Siete años de amor y una boda íntima; FOTOS aquí

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chloë Grace Moretz es una reconocida actriz estadounidense con más de veinte años de carrera en Hollywood. La joven, de 28 años, sorprendió en noviembre de 2024 cuando confesó que se identificaba como lesbiana y que mantenía una relación desde hace siete años con la modelo Kate Harrison. Evidentemente, esto causó mucha controversia, pero también recibió un gran apoyo.

De hecho, a mediados de marzo surgió el rumor de que protagonizaría The Edge of Normal, una cinta sobre asesinos en serie que será dirigida por la cineasta española Carlota Pereda, directora de Cerdita (2022). La historia se centra en Reeve LeClaire, una joven que arrastra numerosos traumas provocados por su secuestro en la adolescencia, experiencias que todavía no ha superado. El conflicto comienza cuando su psiquiatra le pide convertirse en mentora de una sobreviviente recién rescatada, lo que la expone al riesgo de revivir todo lo que alguna vez le hizo daño.

¿Se casó?

Chloë compartió un par de fotografías en su perfil de Instagram y confirmó que efectivamente contrajo nupcias con Kate, además de adjuntar un cálido agradecimiento a todos los que hicieron posible su día especial: "Su generosidad, talento, dedicación y amabilidad no tienen límites. Nos sentimos increíblemente agradecidos. 'Gracias' no alcanza ni para empezar, pero gracias. Su visión hizo que nuestro día fuera aún más significativo".

Chloë lució un hermoso vestido de novia

La boda se llevó a cabo durante el fin de semana en Estados Unidos, en una finca privada cuya ubicación exacta no se ha revelado, aunque se presume que fue en California. La pareja inició su relación en 2018 y mantuvo su noviazgo alejado de los reflectores, aunque desde 2024 comenzaron a compartir más momentos juntas en redes sociales. En abril de ese año, fueron vistas portando anillos de oro idénticos, lo que generó rumores sobre un posible compromiso. Finalmente, el 1 de enero de 2025 anunciaron oficialmente su compromiso con anillos victorianos hechos a medida.

Su esposa

La ceremonia fue todo menos convencional. Moretz lució un vestido azul diseñado por Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, rompiendo con la tradición del blanco. Para la celebración posterior, eligió una chaqueta y pantalón blancos a medida, acompañados por un sombrero vaquero. Harrison llevó un bustier y falda blancos con pedrería, y luego cambió a un conjunto de corpiño y pantalón. Ambas compartieron que deseaban una celebración que reflejara su estilo de vida: hubo pesca, equitación, póker y baile en línea. Kate incluso diseñó un tapete personalizado para jugar póker, mostrando el nivel de detalle y dedicación invertido en cada aspecto del evento.

