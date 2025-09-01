'Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?': Historia del asesinato que conmocionó a Nuevo León

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- En 2022, el caso de la desaparición y posterior muerte de Debanhi Escobar consternó al país entero, y la situación se agravó cuando se encontró su cuerpo sin vida en el interior de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, en el estado de Nuevo León, México. El hecho ocurrió el 21 de abril, tras 13 días de intensa búsqueda que culminó en una tragedia.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que la plataforma HBO Max estrenará la serie documental Debanhi, ¿Quién mató a nuestra hija?. Se informa que el propósito de la producción es centrarse en las numerosas desapariciones que ocurren en México y abordar el tema del feminicidio, ya que este caso se convirtió en un parteaguas en la entidad y aún hay quienes exigen justicia.

¿Cuándo saldrá?

Se espera que la serie se estrene el próximo 18 de septiembre, y uno de los aspectos más relevantes es la participación de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa. Por su parte, la compañía encargada ya comenzó a difundir la noticia en redes sociales, y con la fecha cada vez más cercana, la información generó diversas reacciones entre los miembros de la sociedad que siguieron de cerca este caso.

Última foto con vida de Debanhi Escobar

En el perfil de X (antes Twitter), HBO compartió una imagen en la que se ve a la joven, acompañada de un texto que no solo menciona a la víctima, sino también a sus padres: "#Debanhi: ¿Quién mató a nuestra hija?, nueva serie documental Max Original, retrata la búsqueda de justicia y la lucha de una familia por respuestas sobre el caso de Debanhi Escobar. Disponible el 18 de septiembre en HBO Max".

Es importante destacar que, con anterioridad, se lanzó un proyecto denominado TODAS: Debanhi, una historia de redes, dirigido por Arisbeth Márquez y conducido por la periodista Itzel Cruz, con la participación de Detective, Viento del Norte Cine y N+Docs. A diferencia de la nueva investigación, aquel proyecto no contó con la versión de Mario y Dolores, por lo que esta sería la primera ocasión en que los padres de Debanhi narran la historia de su hija.

Fuente: Tribuna