Eduardo Yáñez recordó su cachetada a un periodista al reaccionar a la pelea entre 'Alito' y Ñorona

Ciudad de México.- Ante la pelea de dos integrantes del Senado de la República 'Alito' Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Congreso, que incluyó insultos y empujones, trajo a la memoria de muchos aquel polémico episodio en el que Eduardo Yáñez abofeteó a un periodista durante una alfombra roja. Al ocurrir ese percance, el nombre de Eduardo Yáñez empezó a hacerse muy viral y ahora, el actor recordó aquel incidente de algunos años.

El protagonista de telenovelas fue cuestionado sobre esta comparación y, lejos de incomodarse, respondió con humor, asegurando que no le afecta que su nombre siga siendo aludido en este tipo de referencias. "Sí lo vi, sí lo vi. Me parece muy chistoso, ¿no? Que a tres años de ese suceso, casi cuatro, todavía estén sobre de eso. Hay muchas cosas nuevas que enseñar y ojalá los pueda enterar a todos", expresó Yáñez al respecto.

El actor de 64 años, quién decidió no abordar temas relacionados con su salud, reflexionó sobre la complejidad de estar bajo la mirada pública y enfrentar continuamente los escándalos que lo rodean. "Yo creo que el 70% de mi carrera es de malas notas, un poco por ciento es de buenas notas. Así que ya no lucho con eso. Muy en el fondo, a todos ustedes de la prensa les gusta mi trabajo. Y es lo que más me importa", señaló Eduardo.

Antes de alejarse de los representantes de los medios de comunicación, Eduardo Yáñez hizo un llamado para que la relación entre ambas partes sea más respetuosa. "Ya lo demás ha sucedido cosas. Espero aprender de las dos partes, aprendamos a tratarnos cada vez que nos veamos de una manera ching... para las dos partes, concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México