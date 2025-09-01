Emiliano Aguilar exhibe pelea con Christian Nodal por Pepe Aguilar: "Pinc... pocos huev..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido rapero mexicano, Emiliano Aguilar, acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro que la familia de su padre sí lo ataca, exhibiendo la pelea por mensajes privados que tuvo con su polémico cuñado, el cantante sonorense, Christian Nodal, en la que este le exigía que dejará en paz a su familia política, defendiendo a Pepe Aguilar de sus recientes ataques y burlándose de su carrera.

No es un secreto que Emiliano tiene meses en desacuerdo con su familia paterna, especialmente con sus hermanos, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, sin embargo, la semana pasada la bomba terminó por estallar, debido a que a través de las redes sociales de su perro pug, 'El Gordo', se burlaron del rapero, a lo que este contestó tajante que se venían fuerte declaraciones, por lo que se disculparon en la misma red social con un mensaje supuestamente redactado por el perro, pero eso no le bastó a Emiliano, pues afirma que tienen pocos "hue..." y sigue firme con "soltar la lengua".

Pero, en medio de esta serie de dimes y diretes con la cuenta de Instagram del pug, el intérprete de Ese Vato, hace un par de horas compartió en su red social una captura de pantalla en el que exhibe que al parecer, Nodal le mandó un mensaje en el que lo tacha de ser poco hombre que no cuida de su ex e hija, y le exige que deje de hablar de ciertos temas: "Fuc... pus... Procura hacer una carrera que después de que gente se quiera aprovechar de tus éxitos, que hablen por ti y no de la pu... parodia que tienes en redes".

Pu... mantenido trinton. Ahí tiene que ir tu expareja al show de mi esposa para pedir feria. Cul....", concluye el mensaje.

En la misma imagen se ve como el primogénito del intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, con la excantante Carmen Treviño, le responde que es un "cul..." y que debería mejor de quedarse callado "a la ver...", incluso se mofó de que actualmente es la celebridad más odiada, junto a la intérprete de Abrázame, por el escándalo de infidelidad con Cazzu, señalando que en el pasado a él le tocó aguanta eso y ahora le tocaba a él soportarlo.

"Pero no me lo dices de frente y luego me bloqueas, pocos hue.... Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan per... P.s. Me la pelas Nodalito y aparentemente le debes un chin... de feria a la gente,sin la gente no somos nada deberías recordar eso de vez en cuando".

Fuente: Tribuna del Yaqui