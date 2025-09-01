"Era una mierd...": Dalilah Polanco habla sobre su padre en 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la prueba del líder de la semana 5 en esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México, los habitantes se dieron tiempo de compartir experiencias y una de las que decidió abrir su corazón fue Dalilah Polanco. Durante una plática en el comedor junto a Aldo de Nigris, Facundo, Clement Rodríguez 'El Shiky' y José Luis Rodríguez 'El Guana', la actriz mexicana se tomó el tiempo de recordar a su padre Cutberto Pérez.

En esta oportunidad, la intérprete de La Familia Peluche habló del comportamiento y la personalidad de su progenitor, mundialmente reconocido por ser uno de los fundadores del emblemático Mariachi 2000. La sinaloense contó un triste recuerdo que tuvo con su papá, quien perdió la vida en enero del 2002, y el sentimiento fue tan intenso que rompió en llanto y se fue a los baños, hasta donde la siguió 'El Shiky' para brindarle consuelo.

Y si no estaba ped... mi papá y era una mierda", narró Dalilah antes de irse a refugiar a los baños.

El momento generó críticas entre un sector del público que se manifestó en la red social X, ya que muchos consideraron la acción de la actriz como "un acto de victimización". Posteriormente, 'El Shiky', quien forma parte del Cuarto Día al igual que la artista, la esperó hasta que saliera del baño y le entregó un jugo, además de darle un abrazo. En ese instante, ya más tranquila, Polanco agradeció el gesto de su compañero y reconoció a sus padres.

Digo mis papás son maravillosos, pero era otra época", externó la actriz.

¿Quién era Cutberto Pérez, padre de Dalilah Polanco?

Cutberto Pérez era un músico reconocido y se destacó por fundar uno de los mariachis más famosos de México. Además tenía un amplio conocimiento en música clásica y jazz, gracias a su formación artística en el extranjero. Dalilah Polanco contó que el talento de su padre era tan grande que recibió una propuesta para dirigir una orquesta en Alemania, sin embargo, mencionó que él siempre prefirió y apostó por la música mexicana.

En 1946, Cutberto fundó el mítico Mariachi 2000 en Ojinaga, Chihuahua, una agrupación musical que acompañó a artistas de la talla de Luis Miguel y Julio Iglesias. El padre de Dalilah, junto a su mariachi, se presentó en los mejores espacios televisivos y llegó a aparecer en el programa Siempre en domingo con Raúl Velasco, así como el mismísimo Paco Stanley.

Fuente: Tribuna del Yaqui