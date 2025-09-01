Escándalo: Reviven vínculo de Antonio Aguilar con 'Don Neto', del Cártel de Guadalajara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio del drama con Emiliano Aguilar, recientemente en redes sociales se ha revivido el vínculo amistoso qué presuntamente existía entre el hoy difunto cantante de rancheras y actor mexicano, Antonio Aguilar, con el también capo originario de Sinaloa llamado Ernesto Fonseca, que es mayormente conocido como 'Don Neto', que fue uno de los creadores de El Cártel de Guadalajara.

Según el libro Las Mujeres del Narco, escrito por Anabel Hernández, Antonio le debe su carrera en gran parte a 'Don Neto', debido a que impulsó su carrera gracias a las conexiones que tenía con el mundo artístico e incluso dicen qué llegó a ser su compadre. Al parecer, su vínculo se hizo sólido cuando Ernesto salía de manera amorosa con Zoila Flor, una de las hijastras del cantante de rancheras mexicano: "Ernesto Fonseca tenía el poder y las conexiones para impulsar las carreras de las cantantes y actrices, tenía contactos en México y mucho dinero, a Antonio Aguilar fue a quien le abrió las puertas, él era muy famoso", narra Anabel.

Supuestamente, el difunto patriarca Aguilar tenía un amigo que se hizo escolta de Ernesto, de nombre Ramón Lira, y fue testigo de cómo supuestamente es que el padre de Pepe Aguilar, invitaba a Fonseca a sus conciertos y shows en Palenques, recalcando que él vio como es que le apartaban lugares para que se sentara junto a sus invitados en zonas preferencias del recinto y que siempre lo hacían entrar por la puerta de los artistas, no del público.

Lira asegura que entre 1981 y 1982, cuando comenzó su trabajo como escolta del narcotraficante, ‘Don Neto’ y Antonio Aguilar ya eran compadres, ‘una vez que hubo un palenque en Guadalajara fuimos a ver a Antonio Aguilar’, contó Lira. ‘Don Neto’ llegó con sus guardias armados, no entró por el ingreso general al público, sino por la puerta para artistas", agregó Hernández.

De la misma manera, Anabel asegura que 'Don Neto' ayudó a la grabación del filme sobre Lamberto Quintero, otro narco al que Antonio le escribió El Corrido de Lamberto Quintero, y que siempre estuvo en las grabaciones de la película que se filmó en 1985 y se estrenó en 1987. Aparentemente, habría puesto gran cantidad de dinero y materiales para que se pudiera realizar dicho proyecto cinematográfico.

La periodista y escritora, aseguró que 'Don Neto', por ser amigo de Antonio, le prestó varias armas de fuego y algunos objetos, que al parecer él mismo supervisó que fueran enviados al rancho que tenía el abuelo de Ángela Aguilar en Zacatecas, dónde se filmó casi toda la película: "Oficialmente la película se estrenó en 1987, pero escoltas de 'Don Neto', aseguran que desde antes de su detención, en abril de 1985, lo ayudaron a llevar a un rancho en Moyahua, Zacatecas, propiedad de Antonio Aguilar, coches y armas que se utilizarían en la producción cinematográfica".

