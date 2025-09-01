Galilea Montijo y elenco de 'Hoy', critican a Elaine Haro por traicionar a Dalilah Polanco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, junto al elenco del programa Hoy, en plena emisión en vivo de este lunes 1 de septiembre, se unieron para criticar a Elaine Haro, por la decisión de alejarse de cuarto Día para ser 100 por ciento Noche, y posicionarse con Dalilah Polanco, en los enfrentamientos de La Casa de los Famosos México, tomándolo como una traición.

A solo días de formar parte del cuarto Noche, Haro se posicionó en frente de la actriz de La Familia P.Luche y le dejó en claro a ella y al equipo Día, que desde ese momento estaría con los de Noche, destacado que la quería mucho y le daba nervio posicionarse de frente, pero tenía que decirlo de frente: "Por razones del destino ahora formo parte del cuarto noche y voy a jugar con ellos el tiempo que esté aquí, jamás pensé que me iba posicionar en frente de ti, tengo el corazón bien acelerado porque sabes lo mucho que te quiero y lo mucho que te admiro por eso es muy difícil estar aquí contigo".

De la misma manera, la exintegrante de La Voz Kids, señaló que otro punto para querer que se vaya, es por qué la ve como una competencia fuerte, muy inteligente y talentosa, por lo que la ve como una amenaza a su permanencia: "Quiero que te vayas de la casa porque te considero una competidora muy fuerte, inteligente, talentosa y por cuestiones de que ahora juego con noche por eso quiero que te vayas de la casa porque te considero una competidora muy fuerte y para mí eres la reina de día".

Ahora, este lunes 1 de septiembre, después de que en Hoy pasaran los posicionamientos, Galilea declaró que ella notó como a la conductora de Cuéntamelo Ya! le dolió que Elaine se pusiera delante de ella, ya que en el mes y medio de competencia siempre fueron cercanas, por lo que agregó qué ella, en el lugar de Haro no lo habría hecho, por qué independiente de las habitaciones, eran amigas y siempre se habían apoyado.

Ante esto, Tania Rincón agregó, que además de eso, Elaine se acercó mucho a Mar Contreras, que es la enemiga de Polanco dentro de la emisión, por lo que siente que sí es muy feo voltearle la cara a una amiga por otra y más solo por ver que el otro equipo es el fuerte, sin embargo, Andrea Legarreta, aseguró que al final, la competencia es individual y la actriz solo está siendo estratégica por su permanencia y considera que está bien lo que hizo.

Fuente: Tribuna del Yaqui