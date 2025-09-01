Graham Greene, de 'Dances with Wolves' y activista indígena, fallece a los 73 años

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Henry Graham Greene, conocido como Graham Greene, se desempeñó a lo largo de su vida como escritor, guionista y crítico literario británico, alcanzando especial relevancia cuando dio vida al personaje de Kicking Bird en la destacada película Dances with Wolves (1990). Además, gracias a su talento, recibió diversos premios que lo consolidaron en el mundo de la cinematografía.

Sin embargo, este 1 de septiembre de 2025, esta luz se apagó para siempre, pues el hombre de 73 años perdió la vida. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se conocen muchos detalles, salvo que ocurrió mientras estaba en su hogar acompañado de sus seres queridos. Cabe añadir que ninguna fuente ha revelado si padecía alguna enfermedad o el motivo exacto de su deceso.

Por su parte, los familiares no han emitido un comunicado oficial, pero en caso de que esto ocurra, como siempre te haremos llegar toda la información a través de TRIBUNA. Por lo pronto, las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame lamentando la noticia, pues fue un gran exponente de la industria. De hecho, el canadiense tenía raíces indígenas, ya que nació en la Reserva de las Seis Naciones, en Ontario.

Graham Greene en 'Dances with Wolves'

Su actuación en Dances with Wolves, dirigida y protagonizada por Kevin Costner, le mereció una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto en 1991. La producción, que narra el encuentro entre un soldado estadounidense y una comunidad sioux, marcó un antes y un después en la representación de pueblos originarios dentro de Hollywood. Más allá de este papel emblemático, Greene intervino en más de 100 proyectos, entre ellos Thunderheart (1992), The Green Mile (1999) al lado de Tom Hanks, Wind River (2017), Longmire (serie televisiva), Defiance, Maverick, Die Hard with a Vengeance, entre muchos otros.

Además de la nominación al Óscar, recibió múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Gemini Award y el premio Earle Grey por su labor en la televisión canadiense. Fue distinguido como miembro de la Orden de Canadá, uno de los máximos honores civiles del país, en gratitud a su contribución artística y a la visibilidad de las comunidades indígenas. Greene se caracterizó por mantener su vida personal fuera del ojo público. Residía en Ontario y conservaba una fuerte conexión con su familia y su comunidad.

