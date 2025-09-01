Horóscopos de Nana Calistar: HOY, martes 2 de SEPTIEMBRE de 2025; conoce qué tiene el destino para tu signo

Ciudad de México.- Este martes 2 de septiembre inicia tu día conociendo qué es lo que deparará el destino para tu signo del zodiaco. La poderosa vidente Nana Calistar ha leído los astros y ha visto lo que el universo tiene para cada uno de los 12 signos. TRIBUNA te presenta la recopilación de lo que dice tu horóscopo; no dejes de leer si quieres conocer qué te espera en el amor, dinero y trabajo. Aquí todos los detalles.
Aries
A veces, aunque no lo creas, la vida resulta justa. Así que todo lo que sufriste se te pagará; es parte del viaje que tienes que hacer para entender ciertas cosas que en un futuro te van a servir. Momento de ponerte como prioridad.
Tauro
Vienen días de mucha reflexión; tendrás que poner todas las cartas sobre la mesa. El amor regresa con muchas sorpresas, pero debes estar atento para no repetir errores del pasado; hay que tener cuidado.
Géminis
Mijito/mijita, hay que bajarle tres rayas a la intensidad que te cargas, porque muchas veces haces tormentas en un vaso de agua y ni al caso. No te dejes manipular por ciertas amistades que solo quieren obtener un beneficio de ti.
Cáncer
Tu pareja anda desconfiando de ti; lo mejor es dejar las cosas claras, pero tampoco te quieras culpar por cosas que no haces. Lo mejor ante todo siempre va a ser el diálogo. Una persona del pasado va a regresar para darte ese empujón que necesitas.
Leo
Por ahí anda un amor del pasado; podría volver y encender nuevamente la llama. Mucho cuidado, porque tu familia necesita de ti y quizás por andar en otra cosa no le prestas atención. Se avecinan cambios importantes.
Virgo
Durante este comienzo de mes, apóyate mucho en tus amigos y tu familia, porque los vas a necesitar. Ten cuidado con las pertenencias, porque se ven pérdidas de llaves, celular o algo de valor.
Libra
Es momento de que te pongas a arreglar tus errores y dejes de querer que la vida se solucione sola; conviértete en una mejor versión de ti mismo. El amor va a llegar, pero no seas desesperado.
Escorpio
Eres bien mecha corta y cualquier cosita te anda haciendo explotar; más cuidado con eso, porque un coraje puede traerte consecuencias para tu salud. Respira hondo; la paciencia no es tu fuerte, pero hay que aprender a ser más serenos.
Sagitario
Tu gran nobleza muchos no la entienden; a veces muchos piensan que eres bipolar. Eres capaz de cumplir todo lo que prometes, pero a veces quieres todo rápido.
Capricornio
Si no controlas ese genio, vas a terminar cometiendo errores que luego te van a pesar; hay que saber cuándo es momento de alejarse y respirar.
Acuario
No andes regresando al pasado como disco rayado, porque a veces alguien te jala con la nostalgia, pero hiciste bien en soltar ese peso muerto. Tus ingresos van a mejorar pronto. Encontrarás un motivo fuerte para salir adelante. No pierdas tu energía con personas que no valen la pena.
Piscis
Cuida mucho ese corazón, porque andas bien delicadito. Cualquier golpe emocional te puede dejar tirado, así que mucho cuidado.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana miércoles.
