Horóscopos Mhoni Vidente HOY lunes 1 de septiembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- El noveno mes del año llega cargado de nuevas oportunidades y movimientos inesperados. Según el horóscopo de Mhoni Vidente, el inicio del mes abre un ciclo en el que los signos se verán impulsados a tomar decisiones importantes en temas de trabajo, amor y proyectos personales. Según el horóscopo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, algunos tendrán que cerrar ciclos de manera definitiva, mientras que otros verán cómo se abren caminos que habían esperado desde hace tiempo. ¡Lee las predicciones completas!

Horóscopos de HOY lunes 1 de septiembre de 2025 por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

El horóscopo de Mhoni Vidente dice que este lunes 1 de septiembre será un día de claridad mental y avance en temas laborales. Podrías recibir una propuesta que cambiará tu rumbo profesional.

Tauro

Las finanzas serán el foco de tu inicio de mes. Llegan noticias positivas respecto a un pago atrasado o un negocio que se concreta. En el amor, es momento de fortalecer la comunicación con tu pareja.

Géminis

Tu energía estará dirigida a los proyectos creativos. El inicio del mes trae inspiración y apertura para expresar ideas. En la parte sentimental, alguien cercano podría confesarte sentimientos inesperados.

Cáncer

La familia y los vínculos personales tomarán relevancia este lunes 1 de septiembre. Es un buen momento para resolver malentendidos y fortalecer la unión.

Leo

Tu liderazgo brillará en el inicio de la semana. Un nuevo reto profesional pondrá a prueba tu capacidad de organización. En el ámbito amoroso, alguien del pasado podría reaparecer, obligándote a decidir con claridad.

Virgo

Este lunes se presenta como un día ideal para planear y organizar. Las decisiones que tomes ahora marcarán el rumbo de tu mes. En lo emocional, es tiempo de abrirte a nuevas experiencias.

Libra

El equilibrio será clave: aprender a poner límites en el trabajo te permitirá avanzar con mayor seguridad. En el amor, la armonía regresa y te sentirás en paz con tu pareja o contigo mismo.

Escorpio

Un cambio importante podría presentarse en tu entorno laboral. La intuición será tu mejor aliada para saber en quién confiar. En el plano sentimental, prepárate para conversaciones profundas.

Sagitario

El inicio de mes te impulsa a salir de la rutina. Un viaje corto o una nueva experiencia traerán frescura a tu vida. En lo económico, controla tus gastos para evitar sorpresas.

Capricornio

La disciplina y constancia rendirán frutos este lunes. Podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo en el trabajo. En el amor, evita los celos y confía más en tu pareja.

Acuario

Este lunes 1 de septiembre será un día de introspección. Reflexiona sobre lo que quieres para los próximos meses y comienza a dar pasos firmes hacia ello.

Piscis

El horóscopo de Mhoni Vidente dice que las emociones estarán intensas y deberás mantener el control para no dejarte llevar por impulsos. En el trabajo, una oportunidad inesperada se abre.

