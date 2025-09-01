Infarto mata a querido cantante y lloran su partida en 'Ventaneando'; exhiben su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya pasaron 9 años, la muerte de un ícono de la música mexicana sigue causando controversia y da de qué hablar cada que su nombre regresa a los titulares de la prensa. Se trata de Juan Gabriel, quien falleció en agosto de 2016 debido a un infarto agudo al miocardio; como se sabe, a lo largo de estos años se ha especulado que el cantante en realidad no murió, pues nadie vio su cuerpo y tampoco se llevó a cabo un funeral tradicional.

En ese sentido, Fernando Romero, mejor conocido como 'El abuelo' y quien fuera la mano derecha de Juan Gabriel sobre el escenario durante tres décadas, decidió aclarar lo que pasó aquel 28 de agosto de 2016. En una entrevista para el programa Ventaneando, el íntimo del 'Divo de Juárez' señaló que es totalmente verídico que el intérprete falleció en aquella fecha, pese a todo lo que se puede especular.

Yo te lo puedo asegurar. No vi el cuerpo, pero tengo un amigo que sí lo vio. En la plancha. Fue muy fuerte la muerte inesperada de Juan Gabriel"-

Además, 'El Abuelo' agregó: "Que ese amigo, muy amigo, el hijo de Juan Gabriel le encargó que hiciera eso porque el hijo ya no pudo. Entonces él me dice: 'Ay, quita esa cosa de ahí, no la quiero ver', Se nos salieron las lágrimas a los dos. Yo estoy seguro 100 por ciento que el señor Juan Gabriel sí falleció". Incluso, el amigo de 'Juanga' afirmó que el mismo intérprete habría pedido que sus restos jamás fueran expuestos:

Juan Gabriel dijo una vez: 'El día que yo me muera, no quiero que me anden exhibiendo'. Como a Cantinflas, a Lola Beltrán, que la llevaron a Bellas Artes, ¿no? Decía: 'Yo me muero y a mí me creman. A mí no me andan exhibiendo de cuerpo presente'", recordó.

Amigo de Juan Gabriel confirma su muerte en 'Ventaneando'

Romero compartió cómo fue el último momento que vivió con el cantautor mexicano tras el concierto que ofreció en Inglewood, California, el 26 de agosto de 2016, apenas dos días antes de su muerte. "Ese show fue 360. Entonces, venían en la pasarela, siempre lo acompañaba en los coros, el mariachi. Siempre terminaba con el Noa Noa. Entonces, a la hora de bajarse, yo ya le tenía el carrito. Cuando ya le puse la toalla, la capa. Brinco y casi me caigo".

Cuando se baja, me dice: 'Ay, güero, casi te matas'. Le dije: 'Sí, ya casi me caigo'. Entonces, me platica el maquillista que cuando entró Juan Gabriel Le dijo: 'Cuando se muere ese güero, lo voy a extrañar mucho'", agregó.

Tras casi 30 años de compartir escenarios, giras y palenques con Juan Gabriel, Fernando aseguró que su recuerdo permanecerá imborrable y que nunca habrá otro artista similar: "Yo nunca lo voy a olvidar. De esos 29 años tengo tres fotos con él. Ni en mil años va a haber otro Juan Gabriel".

