Influencer, brutalmente apuñalada filtra FOTO ensangrentada en ambulancia con fuerte mensaje

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Valentina Gilabert, acaba de emplear sus redes sociales para recordar la manera en que fue brutalmente apuñalada en 13 ocasiones hace casi un año, compartiendo una foto desde la ambulancia, mientras que estaba ensangrentada y recostada en la camilla, siendo atendida por uno de los paramédicos. De la misma manera, escribió un fuerte mensaje para pedirle suerte a sus fans.

Lo que parecía ser solo una cita, terminó en una pesadilla, qué se hizo viral en X, anteriormente conocido como Twitter. La polémica influencer Marianne Gonzaga, hace casi un año que atacó sin piedad a Valentina en un lugar público, por un arranque de celos, ya que la joven agredida estaba en una aparente cita romántica con el que era padre de la bebé de la influencer. La también creadora de contenido, en medio de la discusión solo tomó un cuchillo y la apuñaló varias veces en las manos, el pecho, la espalda y el cuello.

Actualmente, Valentina se encuentra recuperada tras estar un par de semanas al borde de la muerte y en coma, luchando por su vida, mientras que Marianne fue liberada, después de un juicio de más de cinco meses, en el que se le otorgó libertad condicionada tras el terrible acto contra. Pero, al parecer para Valentina todavía no pasa esta situación y deberá de enfrentarse a un nuevo juicio, en el que, ya no estará Gonzaga, sino otra joven acusada de cómplice.

Para dar inicio a esta nueva etapa, la nieta de Mario Casillas, el reconocido actor de Televisa, compartió una imagen inédita de ella, ensangrentada acostada en una camilla dentro de la ambulancia, que la llevó al hospital después de sufrir las 13 puñaladas, entre su cuello, pecho, brazos y abdomen. En dicha imagen, transformada a blanco y negro, se puede ver a la joven con los vendajes y el oxígeno, mientras un paramédico trabaja.

Junto a dicha imagen, compartió un mensaje, en el que pide a sus seguidores que le deseen suerte, por qué este lunes 1 de septiembre comienza este nuevo juicio, explicando que se verán los cargos y el castigo por estar en complicidad con Marianne en dicha agresión: "Ya resolvimos el primer juicio, de una de las tres personas que me atacaron. Mañana empieza el juicio de la otra menor, acusada de cómplice. Deséenme suerte, muchas gracias".

Fuente: Tribuna del Yaqui