Itatí Cantoral aclara rumores sobre presunto "abuso" de su hija: "Se hizo un chisme"

Ciudad de México.- La actriz Itatí Cantoral, se sinceró sobre el suceso que vivió su hija a manos de un maestro de música, Cantoral puntualizó que no considera que se haya tratado de una situación de abuso. Además, señaló que sus declaraciones fueron malinterpretadas por algunos medios de comunicación.

"No, no, no, mi hija nunca tuvo ningún abuso. No, no, no, eso se hizo un chisme, algo que no sucedió. Simplemente quise poner un ejemplo de que yo soy una madre sobreprotectora y que me paso a veces porque estoy detrás de mi hija y quiero, como todas las mamás, que no le pase nada a mi hija y que nadie le haga daño", aclaró la actriz. En este sentido, la reconocida villana de las telenovelas puntualizó: "Y bueno, eso es lo que quise decir en esta entrevista. Gracias a Dios, mi hija no ha sufrido de ningún abuso de absolutamente nadie porque aquí está su mamá".

Itatí Cantoral/Créditos: Internet

Por otra parte, la cantante de 50 años concluyó de manera parcial la temporada del monólogo 'Juicio a una zorra' y comentó si estaría dispuesta a emprender una obra basada en sus vivencias. "Para mí un proyecto increíblemente fantástico y pues hoy se cierra este ciclo de los fines de semana. Los jueves voy a estar aquí en la Teatrería durante septiembre y octubre. No, no me gustaría a mí, a lo mejor sí me gustaría, como siempre hablo con ustedes de mi vida, pero sin dar muchos contextos. No, nunca he pensado en llevar mi vida, la verdad. Pero admiro y respeto mucho a las personas que lo han hecho".

La expareja de Eduardo Santamarina también destacó que la puesta en una escena la hizo reflexionar sobre el amor de pareja y recordó la importancia de su progenitor en su vida. "Yo tuve un padre que me amó. Mi primer acercamiento con el amor fue el amor de mi papá. Y yo fui una de sus consentidas. Entonces, gracias a Dios la vida me dio la dicha de haber tenido un padre muy amoroso. Fui muy noviera, ya ustedes conocen muchos de mis novios. Después me casé muy enamorada. También conocen a mis maridos. He vivido una vida muy plena de amor". Expresó la actriz.

Itatí Cantoral y Miramontes/Créditos: Internet

Por último, Cantoral compartió que felicitó a su amiga Thalía por su cumpleaños. "Ay sí, hablé con ella y me dio mucho gusto verla tan feliz y que la celebraron tantísimo. Y su esposo la llenó de regalos y sus hijos. Es una mujer que tiene mucho amor en su familia y que ha logrado hacer una familia tan bonita como su carrera". Con estas palabras la actriz deja claro que todo fue un mal entendido y que no hubo ningún tipo de abuso.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México