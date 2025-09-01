'La Beba' Montes desmiente arresto, pero filtran VIDEO al ser liberada del Torito en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica influencer y estrella de realitys, Crista 'La Beba' Montes, acaba de emplear sus redes sociales para compartir mensaje para desmentir su arresto, pero, pese a que ella dejó entrever que solo eran chismes, famoso periodista filtró video que comprobaría detención. En el material difundido en redes sociales, se puede ver cómo era liberada del Torito de la Ciudad de México.

Este lunes 1 de septiembre, el periodista Carlos Jiménez, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, afirmó que fue detenida y arrestada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, acusada de haber conducido bajo los efectos del alcohol, superando el rango límite que existe para el alcoholímetro. Según informes esto ocurrió la noche del 31 de agosto a las 23:40 horas.

De la misma manera, si informó que conforme al protocolo vigente, al superar los 0.4 miligramos de alcohol por litro en la prueba de alcoholemia, la hermana de la intérprete de La Oportunidad, fue remitida al Juez Cívico y enfrenta una sanción que podría extenderse hasta 36 horas. Su automóvil fue trasladado al corralón y su licencia de manejo perderá seis puntos. No se reportó conducta agresiva durante la detención, y fuentes cercanas señalan que la influencer se mostró colaborativa con las autoridades.

A un par de horas de la difusión de su arresto, compartió un video en su cuenta de Instagram, en la que dice que solos se traen un desastre, por qué ella ni enterada de la situación, y acaba de regresar de dejar a su hija, Bama Montes, a la escuela y se topa con esas noticias: "Oigan, qué desmadre traen. Yo ya hasta fui a dejar a la escuela, me regresé a dormir, ando aquí con el Bruno (su perrito)". Por su parte, Itzel Lechuga, su prometida externó: "Espantan".

Tras esto, Carlos Jiménez la desmintió, al compartir un video en el que se puede ver a la exparticipante de Tentados Por La Fortuna, sale del Torito y precisamente es Itzel quién la está esperando fuera, y la recibe con un abrazo: "La mujer de rosa es Crista Fernández Montes de Oca, La Beba. Así salió del Torito, y abrazó a una joven qué la esperaba. Agentes de @SSC_CDMX la detuvieron y encerraron ayer por la madrugada por manejar borracha. Iba en un auto con esa misma mujer".

Fuente: Tribuna del Yaqui