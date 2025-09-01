La escalofriante profecía de una vidente para Yeri Mua; dijo que le arrebatarían la vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante e influencer veracruzana, Yeri Mua, se encuentra en medio de una situación delicada tras denunciar haber sido víctima de amenazas de muerte con la aparición de una narcomanta en Tijuana, Baja California, por destapar una presunta infidelidad del streamer Víctor Ordoñez, conocido popularmente como Lonche de Huevito en redes sociales. Esta situación revivió la predicción que la intérprete de Traka recibió por parte de una vidente cuando era joven.

No es ningún secreto que Yeri Cruz Varela, nombre real de la creadora de contenido, sea una visitante recurrente de personas que se dedican a realizar trabajos de magia negra, actividad que es muy común en su natal Veracruz. Hace unos años, la artista contó que estaba en una sesión de fotos para una fiesta de XV años, cuando una vidente se le acercó y se ofreció para leerle la mano, aunque nunca esperó la profecía que le iba a decir.

Me dijo que iba a ser muy famosa, iba a tener mucho éxito, que iba a lograr muchas cosas. Lo único que no me gustó que me dijera era que iba a morir joven", contó la jarocha durante una entrevista.

En diferentes ocasiones, Yeri ha asegurado que lo dicho por la misteriosa mujer cambió su perspectiva sobre la vida y la mentalidad con la que la afrontaba. Y es que lejos de asustarla, esta advertencia la motivó a vivir cada día al máximo y esto se convirtió en un parteaguas para tener éxito en las redes sociales, así como en la música. Asimismo mencionó que esta misteriosa mujer vaticinó que alguien le iba a quitar la vida, aunque no fue tan específica con respecto a la forma.

Me dijo algo así como que disfrutara todo en el momento porque me iban a arrebatar la vida, así me dijo como que alguien me iba arrebatar o algo malo me iban a hacer, pero que yo tratara de disfrutar todas las bendiciones de Dios. Es hoy cuando tengo que vivir porque nunca sé cuándo va a llegar ese día o tal vez nunca llegue", agregó la influencer.

¿Quién amenazó a Yeri Mua?

Yeri Mua responsabilizó a la comunidad del streamer Lonche de Huevito, misma que se hace llamar F.E.S (Fuerza Especial de Simios) y que estaría detrás de las amenazas contra la cantante, a quien le advirtió sobre presentarse en el concierto que realizará el próximo 14 de septiembre de 2025 en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, en donde estará acompañada de El Malilla.

Fuente: Tribuna del Yaqui