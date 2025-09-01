Luto en TV Azteca: Ingrid Coronado sufre dolorosa muerte y famosos lamemtan su pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y escritora mexicana, Ingrid Coronado, por desgracia acaba de vestir de un triste luto a todo TV Azteca y la TV mexicana, en solidaridad al hecho de que acaba de sufrir una dolorosa muerte, de uno de los seres qué más ama en la vida. Ante la tan terrible noticia, en redes sociales varios famosos, como Mauricio Mancera, se han unido para lamentar su pérdida irreparable.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de Venga la Alegría, confesó que su corazón estaba roto en miles de pedazos, debido a que de manera inesperada, su amado perro, que era parte de la familia, perdió la vida, y dejó en su vida un inmenso hueco, pero una lección de amor: "Este día tengo el corazón roto... Nuestro guardián de cuatro patas, Jägger era nuestra adoración. Inesperadamente se fue... Y aunque el dolor es enorme, también nos dejó muchísimo amor".

Ingrid compartió una serie de fotografías al lado de su perro, en el que muestra varios de los mejores momentos juntos, como navidades, o simplemente cuándo se acostaba a leer con ella. Por este motivo, declaró que en su columna para el medio El Universal, haría una columna en su memoria, para honrar su vida: "Hoy mi columna en El Universal está dedicada a él. A su 'sit' tierno, a su lealtad infinita y al último acto de amor que nos regaló".

Ingrid se despide de Jägger. Instagram @ingridcoronadomx

De la misma manera, la expresentadora de Sale el Sol, exhortó a sus miles de seguidores a que si tuvieron una mascota tan amada y desean honrarla o darle un consejo a alguien qué pasa por lo mismo en la actualidad, le enviaran la historia, para a través de dichas palabras darles un consuelo: "Si alguna vez perdiste a un ser querido, humano o animal, cuéntame en comentarios cómo lo viviste. Tu historia puede acompañar a otro corazón que hoy necesita consuelo".

Ante esto, mediante la publicación en su red social, Coronado recibió los mensajes de queridos excolegas y amigos famosos, además de fans y seguidores, tales cómo Odalys Ramírez, Mancera, Gaby Ramírez, y muchos otros, para externarle en su comentario, lo mucho que lamentan que pase por esta irreparable pérdida, enviándole sus condolencias y una pronta resignación por esta dolorosa situación.

Famosos lamentan la pérdida de Ingrid. Instagram @ingridcoronadomx

