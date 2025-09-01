¿Molesto? Arturo Carmona reacciona y envía mensaje a Alicia Villarreal por nuevo romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Arturo Carmona, recientemente brindó una entrevista en la que primeramente, reveló su reacción inesperada, al enterarse del nuevo romance de su exesposa y madre de su hija, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, además de aprovechar las cámaras para enviarle un mensaje contundente sobre esta situación, ¿acaso está molesto?

El pasado 26 de agosto del año en curso, Alicia confirmó qué después de su divorcio de Cruz Martínez, ya está rehaciendo su vida y se encuentra en una relación amorosa con el también cantante mexicano, Cibad Hernández, dejando en claro que e siente feliz con esta nueva ilusión: "Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá, gracias siempre por su cariño y apoyo".

Ahora, a una semana de este anuncio, el actor de Un Camino Hacía El Destino, ex de Alicia, reaccionó en paz, y durante una entrevista con Venga la Alegría, dejó en claro que se siente feliz por Alicia, pues afirma que él solo le deseará siempre lo mejor por qué se lo merece y no tiene nada malo en su contra: "Lo que siempre le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz, que sea una mujer plena en todos los sentidos".

Finalmente, sobre el tema del romance de la exvocalista de Grupo Límite, Carmona dejó en claro que a él solo le interesa que su hija, Melenie Carmona, esté bien en todo sentido, por qué siempre ha estado a favor de llevar las cosas en sana paz y siendo todos felices: "Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien".

Finalmente, confirmó que su obra de teatro, El Rapto, sí se ha cancelado por derechos de autor, debido a que ese colega qué salió tenía los derechos y no sabe en qué tan buenos o malos términos quedaron: "Se cancelaron por una situación de derechos de autor, uno de los compañeros, tenía parte de los derechos de autor, y no sé en qué términos quedó con el productor".

Fuente: Tribuna del Yaqui