Ninel Conde pagaría millonaria suma por exhibir secreto de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Al parecer la reconocida actriz y cantante mexicana, Ninel Conde, no estaría en buenos términos con la producción de La Casa de los Famosos México, debido a que al parecer, los encargados de dicho proyecto, la amenazarían con demanda, y para salvarse debería de pagar millonaria suma, a modo de multa o penalización, por haber exhibido secretos de sus contratos.

A través de la revista TVyNovelas, una presunta fuente cercana a Conde y la producción de Rosa María Noguerón, afirma que Conde enfrenta problemas legales fuertes por sus declaraciones tras su eliminación del reality de Televisa, asegurando que la artista está muy asustada por esto: "Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen"

Según la fuente, los altos mandos no tuvieron problemas con quejas sobre su salida o qué hablara de sus problemas, sino que dijera qué ella ya tenía pactado el tiempo qué iba a estar dentro de la emisión, y qué supuestamente sí podría decidir su salida sin importar votaciones: "El problema comenzó cuando Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar la casa lo cual es una mentira. Y se encendieron los focos rojos cuando dijo que todo estaba arreglado desde un principio".

Tras esto, una presunta amiga de la actriz de Fuego en la Sangre, declaró que ante esto habrían amenazado con demandar, y cómo ella no quiere meterse en una batalla legal, la han castigado con congelar sus pagos pendiente, ofrecer disculpas, borrar material en el que habla de dicho pacto, y pagar hasta un millón de pesos de multa: "Le pidieron que borre de inmediato todas las publicaciones y entrevistas donde dijo eso. Además, tiene que ofrecer una disculpa pública en los mismos lugares donde ventiló el tema. Y como si fuera poco, le advirtieron que deberá pagar más de medio millón de pesos como penalización".

Finalmente, al parecer la intérprete de Bombón Asesino, está bajo advertencia el que no debe de faltar a ningún evento que tenga que ver con el reality show cuando sea solicitada, sino, se enfrentaría a severos castigos económicos por incumplimiento de contrato: "Le recalcaron que debe estar disponible para el tour de eliminados y cualquier aparición relacionada con el reality. Si no cumple, se considerará otro incumplimiento y tendrá todavía más problemas".

Fuente: Tribuna del Yaqui