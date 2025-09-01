Novio de Galilea Montijo le pediría matrimonio durante 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido modelo de origen español, Isaac Moreno, de nueva cuenta está dando de qué hablar, debido a que se dice que está listo para dar el gran paso de su relación, y muy pronto le pediría matrimonio a la querida presentadora y actriz mexicana, Galilea Montijo, durante una de las galas, en vivo, que habrá a lo largo de esta semana en La Casa de los Famosos México.

En marzo del 2023, Montijo en vivo del programa Hoy, sincronizándose con un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmó su divorcio del padre de su único hijo, Fernando Reina, declarando que lo hacían con respeto y amor. Meses después, ella misma confirmó los rumores de un nuevo romance con Moreno, tras ser vistos en playas mexicanas, con el cual, desde diciembre del 2024, afirma que desea convertirse en madre de una niña, asegurando que evalúan sus opciones.

En los dos años de romance, ambos han compartido viajes, momentos románticos e incluso una gran variedad de proyectos, mostrándose felices y cada vez más enamorados, incluso en Netas Divinas, Montijo ha declarado su felicidad al lado del modelo de origen español. Al parecer, después de tanto camino recorrido juntos, Moreno está listo para dar un paso muy importante al lado de Galilea y le pediría ser su esposa.

Según la cuenta de Instagram de Chamonic, Isaac en esta semana, durante una de las galas del reality show de Televisa, va a sorprenderla al ponerse de rodillas y pedirle que sea su esposa, con testigo de su amor, a los millones de espectadores de dicho proyecto: "Les cuento que me dicen que Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, está listo para pedirle matrimonio a Galilea Montijo y esto sucedería hoy o en estos días, nada más, ni nada menos, que según sería en el programa La casa de los famosos".

Cabe mencionar que hasta el momento, la reconocida actriz de Mujeres Asesinas y presentadora, no ha salido a hablar de estas especulaciones, si sabe de algún plan, ni tampoco su actual pareja se ha pronunciado para confirmar o desmentir sus planes, por lo que hasta que no suceda, es una simple especulación.

