Poncho enfrenta a Adrián Marcelo, Selena Gomez en México y más noticias en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 1 de septiembre es un día sumamente importante, ya que no solo arranca una nueva semana, sino también un nuevo mes. Si quieres conocer las tres noticias más impactantes del mundo del espectáculo que deberías conocer, quédate a leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen, encontrarás actualizaciones y lo mejor del mundo del entretenimiento en un solo lugar.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Selena Gomez celebra su despedida de soltera

Recientemente la cantante Selena Gomez celebró su despedida de soltera en México, ella misma lo confirmó con algunas fotos que compartió en las que se muestra que incluso tuvo mariachi en el festejo.

Bruce Willis se queda solo

Recientemente la esposa del famoso actor de Hollywood, Bruce Willis, reveló que debido a la enfermedad del famoso fue trasladado a una casa aparte de su familia, donde recibe atención médica durante las 24 horas.

Poncho de Nigris enfrenta a Adrián Marcelo

Recientemente los exhabitantes de La Casa de los Famosos México se encontraron en un aeropuerto, fue ahí cuando Poncho de Nigris retó a Adrián Marcelo de enfrentarlo cara a cara, cosa que no sucedió porque 'La Mole' tranquilizó a su amigo.

