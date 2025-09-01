¿Quién es Lonche, el streamer señalado por las amenazas de muerte hacia Yeri Mua?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La influencer y artista veracruzana, Yeri Mua, se encuentra envuelta en una nueva polémica y es que recientemente denunció ser víctima de amenazas de muerte. En Tijuana aparecieron una serie de advertencias contra la intérprete de Croketita, mismas que fueron atribuidas por un grupo que se denomina F.E.S, en cuanto a la presentación que tendrá el próximo 14 de septiembre de 2025 en la ciudad fronteriza junto a El Malilla.

Durante su testimonio, Yeri señaló directamente al streamer Víctor Ordoñez, quien es popularmente conocido como Lonche de Huevito. La artista responsabilizó a Lonche y su grupo de fans que se hace llamar F.E.S, cuyas siglas significan Fuerza Especial de Simios, comunidad que formó el reconocido creador de contenido con su amigo Willito. Este grupo es conocido por crear memes, ser muy activos en transmisiones en vivo y participar en polémicas relacionadas con su streamer.

Yeri Cruz Varela, nombre real de la reggaetonera, explicó que esta serie de amenazas llegaron después de exponer una presunta infidelidad de Lonche, incluso presentó mensajes intimidatorios, fotos de armas y una narcomanta que fue localizada en Tijuana, Baja California. También apuntó al streamer y a su comunidad por cualquier daño hacia ella o su familia, por lo que solicitó la intervención por parte de la presidente de México, Claudia Sheinbaum.

Vengo a evidenciar como la 'narcocultura' vino a invadir a los influencers, la comunidad de 'Lonch de huevito' amenazando con matarme, no lo había vivido antes porque no ando en cosas malas, pero aparentemente ¿se creen asesinos o lo son?, igual procederé legalmente", escribió en X.

¿Quién es Lonche de Huevito, streamer señalado por las amenazas a Yeri Mua?

Lonche de Huevito, cuyo nombre real es Víctor Ordóñez, es un creador de contenido originario de Los Mochis, Sinaloa, reconocido por sus transmisiones en la plataforma Kick. En las últimas semanas, el sinaloense ha transmitido más de 122 horas, con un promedio de 30 939 espectadores simultáneos, lo que ha derivado en un récord de 110 444 espectadores en vivo.

Su contenido se centra principalmente en transmisiones de tipo IRL (en la vida real), charlas (Just Chatting) y juegos de azar, lo cual lo ha llevado a posicionarse dentro de la comunidad de Kick. El pasado 24 de agosto, Yeri Mua acompañó a Lonche y Willito en un yate cuando estaban en la ciudad de Miami, Florida, en donde también acudieron otras influencers. En aquella ocasión el stream inició con la preparación de la fiesta, duró cinco horas de transmisión y tuvo 318 mil visualizaciones del en vivo.

Denuncia en Estados Unidos

Ante las acusaciones emitidas por Yeri Mua, Loche de Huevito negó que estas fueran ciertas y advirtió a la veracruzana sobre una posible demanda por difamación en Estados Unidos. Asimismo, el popular streamer mencionó que no es responsable de la manera en la que responde su comunidad a este tipo de controversias. El creador de contenido dijo que no tiene intención de seguir mencionando a Yeri, no obstante, dejó claro que no tolerará más señalamientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui