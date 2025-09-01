¿Quién gana HOY en el 'Exatlón Cup 2025'? Conoce detalles del estreno este 1 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras meses de una larga espera, finalmente se estrena el Exatlón Cup 2025, la noche de este lunes 1 de septiembre del 2025, y a horas de que comience el gran estreno de la emisión, ya se han filtrado detalles importantes, como las leyendas del Exatlón México que van a jugar por el país. De la misma manera, se han filtrado spoilers en los que se dice que ya se sabe quiénes ganarían HOY.

Tras la gran final de Survivor México, el horario dónde se transmitía dicha temporada, será ocupada de este lunes 1 de septiembre al viernes 5 de septiembre por la Exatlón Cup, que se estrenará esta noche a las 7:30 pm, en horario de la Ciudad de México, y será emitida por el canal Azteca Uno. En esta emisión, México va a tener que enfrentarse a otros cuatro países que cuentan con el mismo reality, Estados Unidos, Alemania, Hungría y Rumania.

En esta emisión se podrá ver a la cuatro veces campeona de Exatlón México, Mati Álvarez, Koke Guerrero, Daniel Corral, Ernesto Cázares, Mario 'Mono' Osuna, Evelyn Guijarro, Paulette Gallardo y Ximena Duggan, entre otras famosas leyendas. Con respecto a los otros países, se sabe con certeza que para Estados Unidos se verá al influencer sonorense, Chuy Almada, mejor conocido como 'El Toro'.

Ahora, a pocas horas del gran estreno, canales de YouTube encargados de brindar spoilers, cómo Proyecto TV, acaban de afirmar que a lo largo de la semana se podrá ver al equipo de México dar la cara y dejar el nombre del país en alto, pues aparentemente ganarán los enfrentamientos necesarios para pasar a la siguiente etapa, hasta llegar a la gran final, en la qué aparentemente será un México contra Estados Unidos, tal cómo pasó en el 2020, y así como en dicho año, Ximena Duggan, Mario 'Mono' Osuna y el resto de los mexicanos, alzarán la copa.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, sobre el campeonato, sigue en calidad de especulación, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui