Amenazan a Junior H, Abelito hace llorar a Mar Contreras y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si deseas mantenerte al tanto de lo que ocurre con tus artistas o entretenimiento favoritos, TRIBUNA te presenta la mejor opción a través del Top 3 Espectáculos. A continuación podrás conocer la información más actualizada e interesante del mundo artístico. Por ejemplo, entérate porqué peligra la presentación del intérprete de corridos tumbados, Junior H, en la ciudad de Tijuana.

¿Peligra la salud de Ricardo Montaner?

Recientemente, el cantante Ricardo Montaner publicó un video en sus redes sociales con un mensaje que sus seguidores interpretaron como una despedida, pues el aclamado artista mencionó que quisiera tener más tiempo para sus familiares y fans.

Abelito hace llorar a Mar

La famosa actriz Mar Contreras rompió en llanto luego de una broma de Abelito sobre la comida en La Casa de los Famosos México; aunque después se disculpó, la sinaloense no pudo evitar ponerse emocional.

Amenazan al cantante Junior H

El cantante de corridos tumbados, Junior H, recibió una grave amenaza mediante una narcomanta que fue firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación. En el narcomensaje le advirtieron que no se debe presentar en la ciudad de Tijuana con el concierto que ya tiene programado.

