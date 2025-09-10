¿Chávez Jr., absuelto de cargos de narcotráfico? Julio César Chávez habla del proceso legal

Ciudad de México.- El reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, recientemente fue interceptado por reporteros de Venga la Alegría, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y con su característica amabilidad, brindó declaraciones, en las que habló del proceso legal de su hijo mayor, el también pugilista, Julio César Chávez Jr., ¿acaso ya será absuelto de cargos de narcotráfico y lo declararan inocente?

La denominada 'Leyenda del Box', primeramente habló sobre su querida amiga, Yolanda Andrade, y sus declaraciones de que solo viviría cinco años. Andrade, para felicitar a Thalía por su cumpleaños, le deseo que viviera más de 100 años, y recordó que su abuela, Eva Mangue, vivió 104 años, por lo que destacó que a ella no le gustaría llegar a esas edad, agregando que ahora, se le cumpliría, pues afirma que no llegará ni al 2030: "Yo no me gustaría vivir 105. Bueno, no voy a vivir 105. Con trabajos voy a vivir 5 años más".

Ante esto, el expugilista mexicano, mientras hablaba con la prensa de TV Azteca en el aeropuerto, declaró que la presentadora de Montse y Joe, estaba siendo demasiado pesimista, pues él cree que con esa fuerza que tiene, sí puede durar muchos años y confía en que se cure pronto: "Está pend..., va a vivir muchos años, va a durar muchos años, ella nos va a enterrar a nosotros la cab..., Claro que sí habló con ella, no todos los días, pero sí hablo con Yolanda y se va a aliviar, primeramente Dios".

Tras esto, la prensa del Ajusco no dudaron en cuestionarle sobre su hijo mayor, a lo que su esposa respondió primero, afirmando que están más unidos que nunca y que pese a lo malo que podrían parecer los tiempos, se seguirán apoyando en todo momento, incluso confesó que estaban en el aeropuerto, camino a verse con el mayor de los descendientes de Julio César: "De hecho, ahorita nos vamos a reunir".

Por su parte, el padre de Nicole Chávez, declaró que él por ahora no puede dar declaraciones de cómo va la defensa de su hijo en el caso, pero sostiene con firmeza que pronto va a ser absuelto de todo cargo, que confía en que la autoridades sabrán hacer su trabajo y verán a inocencia del boxeador: "Lo único que les puedo decir ahorita es que estamos en un proceso, y confiamos en las autoridades, y es todo los que les puedo decir".

