Desesperada, Fabiola Campomanes pide apoyo para localizar a su prima desaparecida

Ciudad de México.- Fabiola Campomanes Rojas es una actriz y empresaria mexicana que este miércoles se pronunció a través de sus redes sociales, pero llamó la atención que sus motivos no fueron para compartir parte de su día o sus pensamientos, como suele hacer. Lo más lamentable del asunto es que se trató de una mala noticia, y la persona afectada es, en realidad, un familiar directo.

Desde el pasado 9 de septiembre se desconoce por completo el paradero de Mariana Moran Trejo, quien desapareció en el municipio de Tecozautla, Hidalgo. De acuerdo con la ficha de búsqueda, tiene 37 años de edad y, desde el instante en que se le vio por última vez, no han vuelto a tener contacto. Por ello, la conductora de televisión decidió compartir su caso con sus más de dos millones de seguidores.

"Compartir, por favor, mi prima está desaparecida", escribió en su historia de Instagram Fabiola. Las desapariciones en México son cada vez más frecuentes, y es común que los familiares utilicen sus plataformas para tratar de localizar a sus seres queridos. Cabe destacar que, respecto a Moran Trejo, ya existe una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Prima de Fabiola Campomanes

¿Qué pasó con Mariana?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota no hay muchos detalles sobre el caso, salvo sus señas particulares, entre las que se incluyen que vestía una chamarra y pants de color gris; además, entre sus objetos personales llevaba una mochila cruzada en el pecho y una gorra blanca. Asimismo, es importante recordar que porta un tatuaje en forma de estrella de cinco puntas en la muñeca izquierda.

Fabiola Campomanes

La exestrella de Televisa construyó una carrera sólida colaborando en grandes proyectos como Las tontas no van al cielo (2008), Teresa (2010-2011) y Mi corazón es tuyo (2014-2015). En cuanto a producciones fuera de este ámbito, se pueden mencionar El juego de las llaves (2019-2024), Cabo (2022-2023), Diary of a Gigolo (2022), Patricia, Secretos de una Pasión (2020), Guerra de ídolos (2017) y Dos lunas (2014).

Fuente: Tribuna del Yaqui