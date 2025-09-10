Gala Montes hunde a su hermana, 'La Beba', y defiende a su novio tras acusaciones de robo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Gala Montes, ha dado mucho de que hablar, debido a que se dice que habría hundido a su propia hermana, la infliencer conocida como 'La Beba' Montes, debido a que tras las acusaciones de robo al ser su mánager, al igual que su actual representante, Icho Van, la intérprete de Takara no la apoyó, ni desmintió esto, sino que solamente defendió a su novio.

En TV Notas, un presunto amigo de la actriz de El Señor de los Cielos, afirmó que las hermanas Montes están peleadas debido a que presuntamente 'La Beba' se habría aprovechado de su hermana menor al ser su mánager y le habría robado medio millón de pesos al estar dentro de La Casa de los Famosos México: "Extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que estaba encerrada en La casa de los famosos México, y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió del cargo que le había dado. Fue su novio Icho Van quien tomó la batuta".

Pero, no solo ha responsabilizado a la exparticipante de Tentados Por La Fortuna de aprovecharse de su posición laboral y personal con Gala para sacarle dinero, sino que también el integrante de Jenny And The Mexicats, le estaría estafando, pero ella se niega a verlo, pese a que más de uno de lo ha advertido: "Con el pretexto de que es su mánager, que le produce sus canciones y dirige sus videos, ha utilizado los recursos de su novia. Además, cómodamente se fue a vivir a su departamento. Aunque otros lo ven, al parecer Gala no quiere darse cuenta, han sido muchas las traiciones que ha tenido".

Gala defiende a Icho. Instagram @galamontes

Ante esta serie de acusaciones en contra de su circulo cercano, la actriz de La Mexicana y El Güero, declaró que a través de su cuenta de Instagram que regresó un reloj de más de un millón de pesos al influencer Westcol, después de que tuviera que ir al hospital de urgencia tras su pelea en el Supernova Striker Orígenes: "El Icho es el más honrado. En el Supernova, a Westcol se le cayó un reloj de un millón y medio de pesos, e Icho lo encontró, y se lo devolvió, obviamente. ¡Ya quiero ver a todos los que critican hicieran esto!".

Finalmente, recriminó que el público no viralizara las cosas buenas que tiene su pareja, y solo se enfoquen en los chismes que han inventado sobre él: "Obviamente estas cosas no se hacen virales, como todo lo malo que le inventan y dicen de él". Sin embargo, algo que ha llamado la atención, es el hecho que sobre lo dicho sobre su hermana mayor, no salió a desmentirlo, ni siquiera abordó el tema, lo que ha dado a entender que confirmaría lo dicho sobre ella. Por el momento, 'La Beba' e Itzel Lechuga se han burlado de estas declaraciones.

no alcancé a grabar todo, pero le dijeron a la beba q ella si tenía huevos para defenderse y ella dijo q no ocupaba q nadie la defienda, q ella tiene uD83EuDD5A y si x algo se hizo viral fue x defender



(no como don mantenido fracasado de Icho, q tiene q salir Gala Montes a defenderlo) pic.twitter.com/CPrXJWqxQE — Doble AA (@AASADTX) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui