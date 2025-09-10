Galilea Montijo presume su figura en minivestido con medias en 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- Uno de los momentos más esperados por los fanáticos de La Casa de los Famosos México sin duda es la Gala de Nominación, la cual sucede cada miércoles por la noche. Además de que es en esta transmisión donde se enteran sobre qué celebridad está en riesgo de salir, ocurre otro momento muy esperado pues la conductora estelar, Galilea Montijo, reaparece a cuadro y siempre lo hace luciendo espectacular.

Como era de esperarse, la noche de hoy miércoles 10 de septiembre no fue la excepción y a continuación TRIBUNA te presenta todos los detalles de su look. Aunque anteriormente 'La Gali' había optado por llevar vestidos de gala y sumamente elegantes, esta noche optó por lucir algo más diferente, divertido y relajado. En punto de las 22:00 horas (tiempo del centro de México), la tapatía llegó a LCDLF México con un look rockero y ochentero.

Galilea Montijo look 10 de septiembre pic.twitter.com/pWSqGe65rW — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) September 11, 2025

El atuendo de la conductora del programa Hoy está compuesto por un minivestido de color negro que combinó con medias, las cuales resaltaron sus espectaculares piernas. La prenda más llamativa es una chaqueta con cinturón ajustado y herrajes dorados, que elevaron el look. En los pies lució unas zapatillas sencillas de color negro, mientras que de peinado eligió un chongo despeinado. Además, nuevamente optó por un maquillaje en tonos neutros, para que su vestimenta tuviera el protagonismo.

Galilea Montijo, amante de la moda

Con el paso de los años, Galilea se ha convertido en una de las figuras más importantes de la televisión mexicana, ya que no solo domina muy bien el micrófono, sino también las cámaras. Parte de su éxito a cuadro radica en su belleza y su imagen, pues ha sabido combinar la moda con su trabajo, provocando una verdadera explosión a cuadro. No por nada, es considerada una de las conductoras mejor pagadas de toda Televisa.

Una cosa que caracteriza a la tapatía de 52 años es que siempre se atreve a experimentar con diferentes looks: desde elegantes vestidos de gala hasta atuendos urbanos y casuales. Montijo no teme usar piezas llamativas, arriesgadas o con mucha personalidad, lo que la hace destacar frente a otras celebridades. Actualmente, está siendo muy aplaudida por los looks que ha llevado a la casa, asesorada por su nueva stylist, Jessica Marmolejo.

Galilea Montijo luciendo espectacular en 'La Casa de los Famosos México'

Fuente: Tribuna del Yaqui