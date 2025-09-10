Horóscopos de Nana Calistar: HOY, jueves 11 de SEPTIEMBRE de 2025; esto dice tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 11 de septiembre se perfila como un día lleno de oportunidades para renovar tu energía y enfocarte en tus objetivos. Nada mejor que arrancarlo con la actitud correcta y la guía adecuada. Si buscas claridad para tomar decisiones importantes y encaminar tu futuro, quédate en TRIBUNA, porque aquí encontrarás las predicciones más precisas. Según tu signo zodiacal, con los horóscopos de Nana Calistar descubrirás cómo el universo influirá en tu día.

Aries

Te urge bajarle dos rayitas al genio. Hoy la vida te va a poner una prueba para ver si ya aprendiste a no explotar con cualquiera. En el amor alguien te piensa y te manda indirectas, pero tú andas en tu mundo.

Tauro

Ya deja de cargar problemas que no son tuyos. El universo hoy te va a poner dinero en el camino o un contacto importante. No te encierres, sal y muévete.

Géminis

Andas muy magnético y eso te va a traer gente chismosa y gente que de verdad te admira. Cuida lo que hablas porque hoy todo se sabrá rápido.

Cáncer

Te hace falta soltar algo del pasado, porque mientras no cierres ese ciclo no llega lo nuevo. Un viaje corto o salida inesperada puede cambiarte el ánimo.

Leo

Hoy tu brillo va a incomodar a más de uno. Tú sigue caminando como si nada. En el amor vienen confesiones o noticias que no esperabas.

Virgo

Te estás exigiendo demasiado y eso te puede traer problemas físicos. Baja el ritmo y date un gusto. Buen día para arreglar papeles o temas legales.

Libra

Deja de querer quedar bien con todos, hoy toca pensar en ti. Una amistad se puede volver algo más si te abres al coqueteo.

Escorpión

Tu intuición está al 100, no la ignores. Si sientes que alguien no vibra bonito, aléjate. Hoy podrías recibir un mensaje que te mueva el corazón.

Sagitario

Tu energía hoy está para cerrar tratos, acuerdos o empezar proyectos. No des más vueltas y lánzate, porque todo se va a acomodar.

Capricornio

El trabajo te tiene con la cabeza llena, pero recuerda que no todo es dinero. Buen día para hablar con la familia o amigos y reconectar.

Acuario

Hoy te vas a dar cuenta de quién sí está y quién solo estaba por interés. Confía en tu creatividad para salir de un apuro.

Piscis

Hay señales del universo que estás ignorando. Un sueño puede darte una respuesta. No temas decir lo que sientes, hoy tu voz será escuchada.

Fuente: Tribuna del Yaqui