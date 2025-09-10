'LCDLF México': Poncho de Nigris habla de un supuesto plan para coronar a 'El Guana'

Ciudad de México.- En redes sociales hubo indignación por el resultado de la séptima prueba donde se definiría el liderato semanal de La Casa de los Famosos México, pues múltiples usuarios aseguran que José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Guana, no debió ganar, ya que el verdadero vencedor fue Aldo de Nigris. Incluso, su tío se pronunció sobre el asunto, generando miles de reacciones.

"Aldo ya había ganado la prueba, la neta hubo mano negra. #LaCasaDeLosFamososMx Yo siempre la hacía de pedo jajaja, aquí nadie habla ni dice nada. Pero bueno, la gente decide quién se va el domingo", escribió el conductor de televisión y empresario. Sin embargo, la polémica no terminó ahí, ya que muchos fanáticos respaldaron su argumento e incluso se fueron contra la producción del popular reality show.

¿En qué consistió la prueba?

Se trató de cabalgar 200 veces en un caballo de madera y, posteriormente, armar un rompecabezas de cubos bicolor. Los participantes fueron Aldo, Guana y Abelito. El problema surgió cuando La Jefa indicó que la parte morada de las piezas debía quedar del lado de los concursantes. El primero en terminar fue Aldo; sin embargo, algunas piezas estaban mal colocadas, por lo que tuvo que regresar a corregirlas. Ese tiempo le dio ventaja a Guana, quien finalmente se proclamó ganador.

El ganador fue 'El Guana'

De esta manera, el actor obtuvo la inmunidad y eligió a su compañero del cuarto Día, Shiky, para compartir la suite del líder. No obstante, no se debe olvidar que el viernes 12 de septiembre se enfrentará a uno de sus compañeros para poder salvar a uno de los nominados. Mientras tanto, los fieles seguidores del cuarto Noche permanecen molestos con El Guana por haber "traicionado" a su exequipo.

Pero todo fue FRAUDE desde que fallo el caballo de Aldo y el cambio de caballo que hicieron de abelito de en ves de ponerlo primero el banquito estuvo en el segundo, reparan el fallo y ponen muy duro el caballo para el cual le costó trabajo usarlo y el rompecabezas fue trampa — uD835uDD6EuD835uDD94uD835uDD97uD835uDD86uD835uDD9FuD835uDD94uD835uDD93 uD835uDD7DuD835uDD94uD835uDD99uD835uDD94 uD83DuDC94 (@SoHeaven) September 10, 2025

"Pero todo fue FRAUDE desde que falló el caballo de Aldo y el cambio de caballo que hicieron con Abelito. En vez de ponerlo primero, el banquito estuvo en el segundo. Reparan el fallo y ponen muy duro el caballo, lo que le costó trabajo usarlo, y el rompecabezas fue trampa", aseveró en la publicación de Poncho una usuaria de la plataforma X (antes Twitter), identificada como @SoHeaven.

Fuente: Tribuna del Yaqui