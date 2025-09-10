Leslie Gallardo y Romina Marcos amenazarían a conductora de 'VLA' por este motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente ha comenzado circular el rumor de que la influencer y presentadora, Leslie Gallardo, habría dejado que los celos la consumieran y amenazaría a conductora de Venga la Alegría, con hacerle mucho daño por el tan inesperado motivo, de que la culpaba de su distanciamiento, y posterior separación sentimental, del cantante y a actor mexicano, Emilio Osorio.

Después de que Leslie compartiera un comunicado en su cuenta de Instagram, donde confirmaba su ruptura amorosa, se dijo que su decisión fue por una infidelidad por parte del cantante, y públicamente han acusado a la presentadora y también cantante, Viviann Baeza, como la mujer que separó a Emilio y Leslie, dado a que el joven actor ha compartido varios videos y fotos al lado de Baeza, incluso en algunas aparece en la cama recostada, aumentando los rumores de que sería 'la otra' en la vida de Emilio.

Aunque mucho se dijo sobre esta presunta infidelidad, durante una entrevista con La Mesa Caliente, Leslie decidió aclarar lo que pasó, afirmando que eran puras mentiras los que se decía, y que en realidad el actor de Mi Corazón Es Tuyo no le fue infiel, así cómo ella tampoco le fue a él: "Para nada fue nuestro caso y lo voy a aclarar de una vez; no hubo ningún tipo de infidelidad. Ninguno le fue infiel al otro, nadie traicionó a nadie, o sea, las relaciones terminan y pueden terminar de una manera sana".

Sin embargo, pese a los dimes y diretes y las negaciones de Leslie, en el podcast Cállate los ojos, el polémico reportero mexicano, Gabo Cuevas, ha desmentido a Gallardo, debido a que asegura que junto a Romina Marcos, llamaron a Viviann y la amenazaron para que se alejara de Emilio, pues pensaban que ella se estaba metiendo en la relación: "Leslie y Romina culparon a Viviann Baeza de que se metió en la relación. Esto surge porque ambos grabaron 'Doble T'; entre la convivencia y en la grabación, Leslie ve que Emilio tiene mucha química con Viviann".

“Les puedo decir así, súper confiable, que existen mensajes de ellas dos escribiéndole a Viviann para que no se meta en la relación, de que cuando terminaron la culparon a ella e incluso que la llegaron a amenazarla, no tipo Yeri MUA, pero sí de cuando te vea..”

Platiqué con Viviann; me dijo que no tuvo nada que ver con Emilio, pero sí me confirmó que le enviaron mensajes y me dijo te los puedo mostrar y que le pareció una falta de respeto, porque ella fue a hacer una grabación profesional"

Yo tengo de buena fuente, que realmente Emilio Osorio ya no estaba contento. Emilio es un chavito que quiere dedicarse a la música y Leslie tenía planes más formales; ya vivían muy juntos, eso está muy feo y más cuando se están conociendo. Tengo entendido que Emilio llegó a sentirse asfixiado de que ya no podía más con la línea de la familia y el cuento feliz. Él decide no, conoce a Viviann, se llevan súper bien, graban el tema y termina con Leslie, y culparon a Viviann", concluyó.

