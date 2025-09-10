Luto en TV Azteca: Conductora de 'VLA' sufre inesperada muerte y así lamentan su pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora de Venga la Alegría y cantante mexicana, Viviann Baeza, en medio de su mejor momento laboral, enfrenta uno de los peores personales, ya que ha sufrido inesperada muerte, que informó a través de sus miles de seguidores en sus redes sociales, vistiendo de luto a TV Azteca. Ante este triste anuncio, varios de sus colegas han lamentado su pérdida irreparable.

Siendo una pequeña que entraba apenas a la adolescencia, debutó en la TV de la mano del Ajusco al ser parte de La Academia Kids, dónde tuvo un poco de suerte, pero no ganó, por lo que volvió a intentarlo en el año del 2019 en La Voz Azteca, dónde llegó a la gran final con Belinda cómo su coach. Pero, desde mediados del 2024 fue una recurrente colaboradora del matutino de dicha empresa al ser parte de La Academia VLA, dónde obtuvo el primer lugar.

Aunque sus apariciones solamente eran como parte del proyecto musical anteriormente mencionado, en el Ajusco también brillaba como conductora de Aquí el que no cae, resbala y Deezer Live, no fue hasta en enero de este año 2025, cuándo se integró oficialmente al elenco de Venga la Alegría, después de que la presentadora mexicana, Jimena Longoria, confirmó su salida de la emisión, y tomó su lugar cómo presentadora.

Ahora, en medio de su participación cómo presentadora oficial del programa producido por Maru Silva, la cantante confirmó que se encuentra en un momento muy doloroso y delicado de su vida personal, compartiendo en su cuenta de Instagram, que su querido abuelo, Simón, perdió la vida: "Mi Papá Simón, gracias por enseñarnos el verdadero significado del trabajo, por tu sabiduría, por la familia que formaste con mamá Tere y por darme el mejor papi del mundo, vuela alto, papá Simón. Besos y mucho amor al cielo".

Ante esta lamentable situación, varios de sus colegas de la emisión matutina, tales como Ismael Zhue, Kike Mayagoitia, y otros de sus compañeros de la televisora, cómo Flor Rubio y Julio Murguía, le comentaron en dicha publicación sus profundo pésame ante este complicado momento y se solidarizaron con ella, deseando que pronto tuviera una resignación para superar el terrible dolor de perder a quién era cómo su padre.

