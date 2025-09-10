Príncipe Harry y Rey Carlos III se reúnen tras acusarlo de negar la seguridad de su familia

Londres, Reino Unido.- A más de un año sin verse y un par de meses de acusaciones de negar la seguridad a su familia, el Príncipe Harry y su padre, el Rey Carlos III, por primera vez se reúnen en persona, gracias al tercer aniversario luctuoso de la Reina Isabel II. Harry, después de que se le rechazara la seguridad pagada en el Reino Unido, acusó a su progenitor de estar detrás de la decisión para chantajearlo para que regrese a la Corona.

En enero del 2020, la separación entre los hijos de Lady Di, Harry y el Príncipe William se confirmó, después de que el ahora exroyal anunciara que se iba del Reino Unido con su esposa, Meghan Markle, y en entrevista afirmaran que fueron víctimas de malos tratos y hasta de actos racistas por parte de sus familiares. La familia pasó dos años enteros sin verse y solo se reunieron por el fallecimiento de Isabel II a sus 95 años de edad.

El pasado lunes 8 de septiembre, se cumplieron tres años del deceso de la monarca más longeva del Reino Unido, y cómo parte importante de la familia y de todos los británicos se hicieron varios eventos en su honor, recordando sus labores humanitarias a lo largo de sus 71 años en el poder. Esto ocasionó que el duque de Sussex dejara California para viajar a su país de origen, reuniéndose con el esposo de la Reina Camilla, tras año y medio sin verse o hablar. En febrero del 2024 fue la última vez que Harry visitó a su padre, pero, pese a su cáncer se ha negado a verlo, acusándolo de quitarle la seguridad a su familia como chantaje.

Harry al llegar a Clarence House. Page Six

Fue este miércoles 10 de septiembre que padre e hijo, finalmente se han podido ver frente a frente, cuando se captó al hijo menor de la Princesa Diana en una camioneta negra entrar a Clarence House, la propiedad en la que reside el actual Monarca del Reino Unido, alrededor de las 17:20 horas, en horario del Reino Unido. Page Six captó el momento en el que el exroyal entró a la residencia, y pocos minutos después, el hijo del Príncipe Felipe de Edimburgo.

Cabe mencionar, que hasta el momento se desconoce si Harry también ya vio a su hermano mayor, William, y a su esposa, Kate Middleton, después de acusarlos de haber maltrato a Meghan, incluso de hacerla llorar con humillaciones. Harry, el 8 de septiembre estuvo en los Premios Wellchild y también honró la memoria de la Reina Isabel II al visitar su tumba, y el 9 de septiembre asistió a un evento en Nottingham, Inglaterra, y este 10 de septiembre visitó el Centro de Estudios de Lesiones por Explosiones del Imperial College, antes de ir a Clarence House.

Carlos III al llegar a Clarence House tras Harry. Page Six

