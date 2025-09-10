¿Quién gana HOY La Ventaja en 'Exatlón México'? Eliminada este miércoles 10 de septiembre

Ciudad de México.- A poco de que comience el tercer episodio del Exatlón México: Draft El Ascenso, las páginas de spoilers han compartido su primer adelanto de este miércoles 10 de septiembre del 2025, revelando que equipos se supone que gana hoy la La Ventaja y la Supervivencia, en la búsqueda de ser parte de nueva temporada del reality. Además, también han contado, por desgracia, quién sería la primera mujer eliminada del proyecto.

La noche de este miércoles 10 de septiembre del 2025, el nuevo proyecto de TV Azteca promete tener a los millones de fans al borde del asiento, ya que los 24 atletas nuevo, que se dividen entre blancos y negros, van a tener que despedirse de uno de los varones en competencia. Por este motivo, ambos equipos deberán de buscar conseguir La Ventaja, que son más proyectiles para la Supervivencia, que ahora será jugada para salvar a las mujeres.

En esta ocasión, el canal de YouTube de DTM Spoiler, acaba de asegurar que aunque no se tiene en concreto, si irán tres atletas del mismo color, o si será un duelo mixto, declaró que es mayormente probable que los de camiseta negra, que están bajo el ala de Andrés Fierro y Jazmín Hernández, van a perder el combate para supervivencia y enviarán a tres mujeres, siendo la victoria para los de camiseta blanca, liderados por Marysol Cortés y Heliud Pulido.

Esta noche una atleta dirá adiós a #ExatlónDraft 'El Ascenso', y esto es parte de lo que disfrutaremos esta noche. uD83EuDEE2uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDEA8 #ExatlónMéxico https://t.co/0Bnjf8SVHm — Exatlón México (@ExatlonMx) September 10, 2025

En cuanto al tema del eliminado, no revelaron quienes serán las tres personas que irán al Duelo de Eliminación, ni tampoco qué mujer es la que deberá de despedirse del resto de sus compañeros, pero se cree que en esta ocasión, serán los de camiseta negra los que conserven a todas sus jugadoras femeninas, y que La Ventaja sea competida por sus capitanes, Heliud, Marysol, Andrés y Jazmín.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente y el triunfo posiblemente no se encuentre entre atletas de camiseta blanca.

