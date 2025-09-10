¿Quiénes fueron nominados en 'La Casa de los Famosos México' hoy miércoles 10 de septiembre?

Ciudad de México.- En La Casa de los Famosos México, las nominaciones son una etapa clave del juego que decide qué participantes estarán en riesgo de eliminación. Si quieres enterarte antes que nadie sobre cómo ocurrió la Gala de Nominación de esta noche de miércoles 10 de septiembre, quédate a leer TRIBUNA porque te presenta todos los detalles. ¿Quién será el séptimo eliminado del próximo domingo 14 de septiembre?

Como se sabe, cada semana los habitantes de la casa más famosa de México votan por sus compañeros para determinar quiénes deben enfrentar la eliminación. Estas votaciones generan una 'placa de nominados', es decir, la lista de participantes en riesgo de salir del reality. El pasado domingo, quien resultó expulsado del programa conducido por Galilea Montijo fue Facundo, quien no consiguió los votos necesarios para seguir, ya que fue superado por Dalílah Polanco, Shiky, Aarón Mercury y Abelito.

Como era de esperarse, para esta noche la producción de LCDLF México preparó una sorpresa para los habitantes, añadiendo unos huevitos sorpresa a las nominaciones. Dentro de esas figuras había diversos mensajes, que podrían dar o no un giro a la repartición de puntos. Por ejemplo, a Elaine Haro le tocó la suerte de que su huevito no la obligaba a hacer nada diferente, pero por ejemplo a Dalílah Polanco le eliminaron sus tres puntos que había dado a Aldo de Nigris.

Así se repartieron los puntos en la séptima nominación

Elaine Haro : Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Abelito

: Tres puntos a Shiky, dos a Dalílah Polanco y uno a Abelito 'El Guana' : Tres puntos a Elaine Haro, dos Aarón Mercury y uno a Abelito

: Tres puntos a Elaine Haro, dos Aarón Mercury y uno a Abelito Abelito : Tres puntos a Aldo, dos a Alexis Ayala y uno a Shiky

: Tres puntos a Aldo, dos a Alexis Ayala y uno a Shiky Dalílah Polanco : Dos puntos a Aarón Mercury y uno a Alexis Ayala

: Dos puntos a Aarón Mercury y uno a Alexis Ayala Alexis Ayala: Le restó tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Aldo de Nigris

Aarón Mercury : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Alexis Ayala y uno a Aldo de Nigris, así como uno extra a Shiky

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Alexis Ayala y uno a Aldo de Nigris, así como uno extra a Shiky Mar Contreras : Tres puntos a Aldo de Nigris, dos puntos a Shiky y uno a Elaine Haro

: Tres puntos a Aldo de Nigris, dos puntos a Shiky y uno a Elaine Haro Aldo de Nigris : Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Elaine Haro

: Tres puntos a Dalílah Polanco, dos a Shiky y uno a Elaine Haro Shiky: Tres puntos a Abelito, dos puntos a Elaine Haro y uno a Mar Contreras

Alexis Ayala volvió a votar porque el huevito de Aldo así lo indicó pero sin repetir a sus anteriores nominados, por lo que terminó eligiendo dar tres puntos a Elaine Haro, dos puntos a Aarón Mercury y un punto a Mar Contreras.

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México?

Tras culminar el proceso de nominación, Galilea Montijo informó quiénes se encuentran en riesgo de ser eliminados de LCDLF México este próximo domingo. En esta ocasión, famosos fueron siete los nominados y se trata de Elaine Haro, Shiky, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Dalílah Polanco y Abelito. Si alguno de ellos es tu favorito, las votaciones ya se encuentran abiertas para que puedas salvarlo.

