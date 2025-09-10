¿Ricardo Montaner, grave? Alarmante mensaje en redes revelaría terrible problema de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Ricardo Montaner, a más de dos años de haberse retirado de la música, ha despertado la preocupación de sus millones de fans al compartir alarmante mensaje en sus redes sociales. Aunque hubo poesía en sus palabras, para muchos es cómo una confirmación de que tendría terrible problema de salud, que lo tendría hasta hospitalizado y con temor a llegar a morir, ¿acaso está grave?

En el año del 2023, durante un concierto en Costa Rica, el intérprete de temas como Tu De Qué Vas, declaró que tras más de cuatro décadas de carrera exitosa, cantándole al amor y al desamor, era momento de retirarse y pasar un tiempo con su familia, como su amada esposa, con sus hijos y los dos nietos qué en ese momento tenía; actualmente se conoce que tiene tres. Desde ese momento, sus apariciones públicas han sido pocas y nada alarmantes, hasta este miércoles 10 de septiembre.

El padre de Evaluna Montaner compartió un video del mar con una hermosa vista del mar mientras navegaba en bote, en el cual agregó un texto con voice in off, en el que habla sobre un futuro incierto y la posibilidad de que algún día se encuentren todos: "Así como esa estela que ven ha sido este camino que recorrimos juntos, un recorrido hacia un futuro desconocido, pero nunca incierto. Vamos dejando atrás lo andado, sí, pero la memoria es un aliado silencioso que nos apaña en la espera. Tengo la certeza de que hemos crecido juntos y de que algún día nos volveremos a ver".

Ante esto, agregó que no había manera en la que pudiera vivir sin sus seres amados, sosteniendo su mano, y por ello le pide a Dios que le dé más tiempo: "Hoy es mi cumpleaños y mi mejor regalo es sentirlos ahí cerquita, le he pedido a Dios volverlos a ver a unos metros de mí, para cantarles como de costumbre, para abrazarlos, que Dios disponga el tiempo, pero que no se tarde". Aunque no dice que está enfermo, por sus palabras, muchos de sus seguidores han mostrado preocupación.

Pero no solo estas declaraciones de Montaner han despertado la angustia, sino que en el programa de Dulce y Picosito, declararon que Ricardo tendría problemas de salud: "El 'run run' es que está enfermo, como tal, ningún medio se ha atrevido a asegurarlo, pero el 'run run' es que sí tiene por ahí una situación de salud. Nadie se ha atrevido a decir específicamente qué es lo que tiene. Lo escucho fatigado al hablar".

