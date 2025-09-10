Shock en Televisa: Maryfer Centeno revela que Mayela Laguna usó a su hijo para ganar dinero

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y grafóloga mexicana, Maryfer Centeno, declaró que tristemente tenía que darle la razón a TV Notas, revelando que en realidad la microempresaria, Mayela Laguna, hace un año que usó a su hijo, el menor de seis años, Apolo Laguna, después de haber perdido su batalla legal en contra de Luis Enrique Guzmán con la única intensión de ganar dinero, y hasta habría querido vendérselo.

En TV Notas, el pasado martes 9 de septiembre, compartieron declaraciones de una supuesta amiga de Laguna, que la acusó de ser una "psicópata", que intentó vender a su hijo con la colaboradora del programa Hoy, por qué necesitaba dinero para sus adicciones: "Un día, Mayela, presuntamente, llamó a Maryfer Centeno. Estaba desesperada. Le pidió dinero. Maryfer le negó la ayuda y Mayela le dijo: 'Tú no tienes hijos, ¿Crees que te pueda dar el mío a cambio de dinero?'. Maryfer le negó la ayuda y se volvió su enemiga".

Aunque Laguna en su cuenta de Instagram negó todo, recientemente Maryfer aseguró que era verdad lo que dijeron en la revista antes mencionada, destacando que por desgracia, ella quiso ayudar a la exnuera de Silvia Pinal, hasta que le insinuó la venta del menor: "Tristemente es cierto, ayudé en todo lo que pude a Mayela, es alguien que desafortunadamente es una historia conmovedora. Sí, es algo que ella insinuaba que ella decía un tema duro. El más afectado es este pequeño".

Centeno, destacó que ella entiende que había una desesperación muy grande detrás ante la falta de dinero y de ingresos, pero que no se podía hacer eso, y que ahora, solamente daría esas declaraciones, ya que por respeto al ahijado de Alejandra Guzmán, no diría más sobre el tema: "Entiendo que había un momento en que ya no le era conveniente tenerlo; pero es algo en lo que yo definitivamente prefiero mantenerme al margen, muy respetuosa del tema".

Finalmente, Maryfer dejó en claro que ella sí puede tener hijos propios, y en el futuro no se cierra a tener uno, pero que por el momento ella elige no tener un pequeño, ya que no está totalmente preparada para esa tremenda responsabilidad: "Me gustaría aclarar que yo espero que tenga la posibilidad, supongo, y espero tener a mis propios hijos; pero entiendo, desafortunadamente, lo que ella buscaba. Por respeto al niño, no quiero ahondar en el tema".

Maryfer confirma que Mayela usó a Apolo para conseguir dinero. V Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui