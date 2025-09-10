¿Sí se embarazó de Christian Nodal? Emiliano Aguilar responde si Ángela Aguilar abortó

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rap, Emiliano Aguilar, una vez más ha dejado en completo shock a millones, pues a través de un 'live' en sus redes sociales respondió si Ángela Aguilar en verdad habría decidido abortar a su bebé. El hermano mayor de la cantante del regional mexicano, hizo fuertes confesiones de su familia y los escándalos que han protagonizado en los últimos meses, ¿acaso sí se embarazó de Christian Nodal?

Después de que Pepe Aguilar brindará una entrevista en exclusiva para uno de los reporteros de Venga la Alegría, en su hogar, para hablar del distanciamiento de su hijo mayor, Emiliano, el rapero en ascenso salió visiblemente molesto por las declaraciones del cantante del regional mexicano y se le fue a la yugular, revelando la verdad del por qué no hablan, y expuso mentiras de la menor de los Aguilar, dejando en shock a todos.

Pero eso no ha sido todo, pues la noche del pasado martes 9 de septiembre hizo un en vivo en su cuenta de TikTok, en el que fue cuestionado por su música, y por supuesto, temas de su familia paterna, cómo si era verdad que Aneliz Álvarez era la que impidió una convivencia con sus hermanos, a lo que solo respondió con una fuerte comparación con su madre, Carmen Treviño, destacando que su "jefa" nunca hizo nada para alejarlo de su padre, y trató de llevar las cosas en paz siempre.

¿Quería engañarlo? ¡Emiliano Aguilar REVELA la VERDADERA razón por la que NO habla con Ángela Aguilar!#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/j8bX1q0354 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) September 9, 2025

En medio de estos cuestionamientos, también se abordó el tema de que la intérprete de Gotitas Saladas en el 2024 se enteró que estaba embarazada y decidió interrumpirlo. El intérprete de Con La Frente En Alto, no admitió ni negó nada, pero hizo gestos que fueron tomados por los usuarios en su 'live', como una afirmación de esto, además de que hizo comentarios en todo de burla de la joven y del cantante sonorense, que afirmó, le mandó más mensajes amenazándolo.

Cabe recordar que el tema del supuesto aborto de Ángela surgió poco después de la boda con el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos. Mucho se dijo que el motivo de llegar al altar tan apresuradamente era por qué estaban en la dulce espera, sin embargo, hay quiénes afirman que la realidad es que la joven podría haber estado esperando un pequeño con el jugador de futbol americano, Josh Ball, con el qué salía poco antes de confirmar su romance con Nodal. Pero, todo esto no son más que especulaciones y rumores que ninguno de los involucrados han salido a aclarar.

Emiliano Aguilar reacciona a rumores de que su hermana Ángela Aguilar interrumpió un embarazo con Christian Nodal.



Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/kJCmQF367h — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui