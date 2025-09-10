Victoria Ruffo entre lágrimas se despide de José Eduardo Derbez; ¿entra a rehabilitación?

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, recientemente fue captada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México al despedirse de su hijo mayor, el actor y presentador mexicano, José Eduardo Derbez. Durante la entrevista con TV Azteca, la estrella de Televisa no pudo contener la tristeza de saber que no verá a su pequeño por varias semanas y entre lágrimas declaró que iba a un retiro, ¿acaso entrará a rehabilitación?

La cámara de Venga la Alegría captó a Ruffo en el aeropuerto de la Ciudad de México, y se le cuestionó con respecto a sus motivos estar en dicho lugar, a lo que respondió que vivo en familia para decirle adiós a su hijo mayor, y conmovida, se le quebró la voz y le salieron varias lágrimas, al revelar que se iría un par de meses a un retiro espiritual: "Vengo a despedirme de mi hijo, y venimos en familia, como siempre. Pues se va a un retiro espiritual".

Ante esto, la actriz de Corona de Lágrimas, declaró que no sabía exactamente cuánto tiempo estaría en ese retiro espiritual, y solamente él y los organizadores de esto, sabrían cuando dejarlo ir: "A ver cuándo lo sueltan. A ver cuándo deciden que ya está listo". Por su parte, e hijo de Eugenio Derbez, negó rotundamente que fuera a un retiro espiritual, asegurando que su madre solo estaba bromeando: "¿Quién dijo eso del retiro?... Ah ya sabes cómo es de bromista".

Con respecto a sus motivos para salir del país, por lo que se dice serán un par de meses, el presentador de Miembros Al Aire, declaró que es debido a que tiene que grabar una película y dos temporadas de una serie: "Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas". Al ser cuestionado si entraría a rehabilitación, destacó que siente que le serviría pero que no por el momento, y bromeó que en ese caso mejor se va a Tepoztlán: "Ay, me caería re bien, hombre, pero no. Si fuera un retiro me voy allá a Tepoztlán o algo así".

Finalmente, José Eduardo reveló que lo qué más le pesa es separarse de su primogénita al lado de Paola Dalay, la menor de un año, Tessa González, debido a que han creado un vinculo padre e hija muy fuerte y siente que le hará mucha falta el estar a su lado, pero que esto lo hace pensando en ella, en ahorrar para darle la vida que merece: "Muchísimo, Muchísimo. Me pesa mucho, pero pues también hay que salir por los pañales. Y luego yo que compro de más, pues sí hay que ahorrarle un poquito, ¿no, muchachos?".

Fuente: Tribuna del Yaqui