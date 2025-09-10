Yeri Mua, Markitos Toys y otras celebridades que recibieron amenazas con las narcomantas

Ciudad de México.- Por desgracia, la reconocida influencer y cantante mexicana, Yeri Mua, no ha sido la única celebridad que ha recibido amenazas de muerte mediante el uso de las tan famosas y temidas narcomantas, sino que hay una extensa lista de famosos, cómo Markitos Toys, que han sido advertidos por el narco sobre sus presentaciones, obligándolas a cancelarlas. Algunos de estos famosos han sido asesinados.

Desde hace varios años que el narcotráfico también ha abarcado la rama del entretenimiento, pues tanto actores, cómo cantantes e influencers, han sido relacionados con las organizaciones delictivas, por lo que varios de esto han sido amenazados sobre presentaciones y shows en vivo.

Natanael Cano

El cantante originario de Hermosillo en enero de este 2025, recibió una amenaza por medio de una manta que colgaron en un platel educativo de Hermosillo en el que le piden a él y a otros presuntos influencers con nexos del delictivo Los Salazares, que dejen de apoyarlos y rompan sus lazos. El intérprete de Perlas Negras se burló de la situación compartiendo una foto en su cuenta de Instagram en el que dice que solo le preocupa la manta que exhibe en su cama.

Señores artistas del medio regional y influencer. Se les hace un atento llamado de advertencia, para dejar de apoyar económicamente y con influencias en el gobierno al grupo delictivo Los Salazares. Es la última vez. Dedíquense a lo suyo que es la profesión de ser músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar económicamente", decía la narcomanta.

Tras ser amenazado con ejecutarlo por apoyar a Los Salazar, el cantante Natanael Cano, cancelo presentaciones en Arandas, Jalisco y León, Guanajuato (Información en el enlace) https://t.co/WQNJhObH6Q pic.twitter.com/uBF3WgNqxo — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) January 12, 2025

Peso Pluma

De la misma manera que Natanael, el intérprete de Lady Gaga el 5 de enero de este año, fue amenazado por sus presuntos nexos con 'Los Chapitos', en el que le dicen que su realizaba las presentaciones que tenía programadas en Tijuana iba a ser asesinado, por lo cual las canceló al día siguiente. Pero esa no fue la única ocasión, pues en agosto del 2024 le pusieron una narcomanta, supuestamente colgadas por el CJNG, ubicada en el lugar conocido como 'El Mirador', en la colonia Libertad, Tijuana.

PESO PLUMA



Como parte del “Doble P Tour”, Peso Pluma tenía una fecha agendada en Septiembre del 2023 para presentarse en el Estadio Caliente (Tijuana, B.C.) Dos días antes de esta, encontró una narcomanta amenazando al artista. “De presentarte, será tu ultima presentación”. pic.twitter.com/bn6IExhTdz — 14:14 (@nosfuimosdecasa) August 30, 2024

Grupo Firme

Fue el 25 de febrero, cuando presuntamente se amenazó a la banda liderada por Eduin Caz, sobre presentarse el 1 de marzo en el Carnaval de Mazatlán 2025. Desgraciadamente optaron por cancelar el show, dado a que no solo advirtieron sobre la agrupación, sino con la gente que ayudara en el staff y asistentes. La manta decía: "Grupo Firme si tocan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos, recuerden que ustedes viven en Tijuana, hasta el que pone las luces los vamos a matar".

#URGENTE uD83DuDEA8I Localizan una cabeza humana junto a una narcomanta con amenazas contra la agrupación ‘Grupo Firme’, en #Tijuana.



??Advierten que no se presenten en el carnaval de #Mazatlán 2025.??



uD83DuDD34Testigos vieron a tres hombres en un Spark blanco huir hacia Rosarito.… pic.twitter.com/YO2LSObjfz — Josue Aguilar (@josuealeexis) February 26, 2025

Ernesto Barajas

El vocalista del grupo Enigma Norteño recibió amenazas directas del Cártel Jalisco Nueva Generación, a través de una narcomanta encontrada en Baja California, en julio de 2023, en siendo acusado de tener nexos con los narcos conocidos como Aquiles y Rana. Por desgracia, cumplieron su amenaza, y en agosto de este 2025, fue asesinado. La manta decía: "Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirse protegido por las hermanas Aquiles y Rana. Aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte. CJNG".

2. ENIGMA NORTEÑO / ERNESTO BARAJAS



Julio 2023, la agrupación estaba por presentarse en La Feria Rosarito, BC, en dicho año, más días antes de esta se encontró una narcomanta dirigida al vocalista.



“Deja de sentirte protegido … La Baja tiene dueño” se podía leer. pic.twitter.com/vGNSaMt80I — 14:14 (@nosfuimosdecasa) March 19, 2025

Markitos Toys

El influencer desde hace años que ha dejado en claro su amistad con elementos de 'Los Chapitos', y afirmar que todos se benefician del narco. Desgraciadamente, sus declaraciones le ha costado poner a toda su familia como un blanco, ya que no solo asesinaron a su hermano, Gail Castro, sino que días después en redes sociales se difundieron fotos de una narcomanta amenazando a su familia, presuntamente firmada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como 'El Mayito Flaco', líder de Los Mayos. El mensaje decía: "Quien pise Culiacán de los Toys con gusto los esperamos. Ya no queremos ratas y sapos".

uD83DuDEA8 Markitos Toys :

Porque ya se la sentenciaron a la familia "Toys", lavadores de dinero de los chapitos.

uD83DuDE2DuD83DuDC4C

Con una narcomanta anunciaron que cualquier miembro de la familia que pise Culiacán será recibido con violencia.

uD83EuDEF5uD83DuDE21

Gil Castro estaba en una zona controlada por la… pic.twitter.com/fnZdGizSjQ — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) March 31, 2025

