Adrián Marcelo denuncia amenaza de muerte y lo comparan con Charlie Kirk; hace petición

Ciudad de México.- El reconocido presentador e influencer regiomontano, Adrián Marcelo, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente en sus redes sociales denunció amenazas de muerte por parte de una mujer desconocida, la cual lo comparó con Charlie Kirk, afirmándole que dado a su oscuro sentido del humor podría terminar cómo él, por lo que hizo petición a sus fans para que lo apoyaran.

Kirk, quién a sus 31 años de edad ya era el director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, el pasado miércoles 10 de septiembre, mientras que estaba en una sesión de preguntas y respuestas en el patio del Centro Sorensen del campus, fue herido de bala por un francotirador. Desgraciadamente, el presidente Donald Trump, del que Kirk era simpatizante, anunció en sus redes sociales su lamentable deceso por sus heridas.

Ahora, después del tan triste anuncio, Marcelo empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para revelar que una mujer casi de inmediato se puso en contacto con él a través de un DM en su cuenta de Instagram, para advertirle que se convertiría en el "próximo Charlie Kirk", o sea que a causa de sus comentarios tachados de "incorrectos", así cómo los de él, por lo que le hizo referencia a que terminaría sin vida de la misma manera.

#ÚltimaHora | Reportan muerte de Charlie Kirk, simpatizante de Donald Trump herido de bala en una universidad de Utah ??uD83CuDDFAuD83CuDDF8



El presidente de EU confirmó la noticia a través de un mensaje en su red social. pic.twitter.com/enXW3AptKE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 10, 2025

Además de exhibir el mensaje amenazador, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, le señaló a sus seguidores que era una horrible mujer y por ende les pedía que les dejaran un recuerdito de sobre quién era él y el apoyo que podía recibir, así que sus fans comenzaron a seguir la petición: "Esta horrible persona dice que me tengo que cuidar, porque soy el siguiente Charlie Kirk ¿Me ayudan dejándole un recuerdito?".

Cómo era de esperarse, el expresentador de SNSerio, recibió mucho apoyo por parte de sus millones de seguidores en la red social, pero también fue sumamente criticado por internautas, ya que consideran que estaba propiciando el odio hacía una persona, en vez de llevar las cosas por la vía legal, cómo se debería de hacer. Cabe mencionar que la mujer que lo amenazó ya cerró sus redes sociales, ante los terribles comentarios y amenazas que recibió.

Adrián denuncia amenazas. X @adrianm10

Fuente: Tribuna del Yaqui