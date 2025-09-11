¿Alejandro Fernández cancela shows de la Independencia? El cantante habla de su enfermedad

Las Vegas, Estados Unidos.- El reconocido cantante de rancheras, Alejandro Fernández, recientemente ha reaparecido mediante sus redes sociales para hablar de su enfermedad, que lo obligó a tener que prescindir de realizar dos de sus conciertos pactados en Estados Unidos, y su actual estado de salud, ¿acaso deberá de cancelar sus shows por la Independencia de México en el país norteamericano?

'El Potrillo', el pasado fin de semana, informó la cancelación temporal de sus conciertos en Estados Unidos, que son parte de la gira De Rey a Rey Tour 2025, que corresponden al 5 de septiembre en Dallas, Texas y el 6 de septiembre en El Paso, Texas, debido a un cuadro de salmonelosis que lo obliga a permanecer en reposo absoluto por prescripción médica. Según los informes, solo debería reposar cinco días.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de Vicente Fernández compartió un mensaje en el que explica la situación de su cuadro médico, incluso compartió declaraciones del doctor en cuestión, sobre el tiempo de reposo en lo que se recupera de su enfermedad: "Queridos amigos de Dallas y El Paso, desgraciadamente he estado batallando con salmonelosis y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos cuatro días".

Ahora, la incertidumbre ha crecido sobre su estado de salud y los shows para el fin de semana para el fin de semana celebrar la Independencia de México en Estados Unidos, el próximo viernes 12 de septiembre en Phoenix, Arizona en el Financial Theatre y el sábado 13 y lunes 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada, en el MGM Grand Garden Arena. Por este motivo, el intérprete de Cómo Quién Pierde Una Estrella, salió a aclarar sí deberá cancelarlos o seguirán de pie.

Con un video, declaró que se encuentra mucho mejor de salud y que su médico le ha confirmado que podrá presentarse sin ningún problema en el escenario para estos espectáculos patrios en Las Vegas, Nevada, y en Phoenix, Arizona: "Acabo de hablar con mi doctor, y me dio luz verde para cantar, nos vemos este fin de semana en Phoenix y Las Vegas, prepárense para un show inolvidable para celebrar la música de mi padre y la Independencia de nuestro querido México, y que ¡Viva México cab...!".

¡Se recupera! Alejandro Fernández anuncia que regresa a los escenarios tras haber tenido salmonelosis.



