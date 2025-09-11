¿Apoyan a Cazzu? Familia de Christian Nodal lo abandonarían tras boda con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la familia de Christian Nodal, no estarían para nada de acuerdo con las elecciones de su hijo, el cantante de regional mexicano, Christian Nodal, debido a que desde hace un par mees que se dice que sus padres, Cristy Nodal y su padrea, Jaime González, lo dejarán solo, pues o habrían abandonado después de su boda religiosa con Ángela Aguilar, ¿acaso le dan todo su apoyo a Cazzu?

El pasado 24 de julio del 2024, los intérpretes de Dime Cómo Quieres, de manera inesperada llegaron al altar por lo civil, con una boda sumamente discreta, de la que nadie supo hasta que fue el gran día. Desde ese momento, han estado en medio de la controversia debido a que se dijo que su romance nació de una traición a la cantante, creadora de temas como Con Otra y Nena Trampa.

Ahora, según declaraciones del polémico presentador y creador de contenido de espectáculos, Javier Ceriani, ha declarado que Nodal se encuentra en medio de un terrible momento, ya que aseguran que su familia lo convirtió en "una especie de monedita de cambio entre ambas familias", a causa de la intervención de Pepe Aguilar, y el resto de la familia Aguilar, ya que lo controlarían en sus decisiones personales y profesionales.

Emiliano Aguilar reacciona a rumores de que su hermana Ángela Aguilar interrumpió un embarazo con Christian Nodal.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/kJCmQF367h — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 10, 2025

Según el expresentador de Chisme No Like, declaró que Nodal perdió todo contacto con sus padres y el intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, lo tendría bien vigilado y bajo una constante presión con respecto al tema de la fidelidad y de cada movimiento que hace dentro y fuera de sus presentación en su carrera: "Nodal está solo como un perro. Ni Adela Micha lo salvó. Además, no le puede ser infiel a Ángela porque hay un contrato firmado".

Finalmente, la supuesta fuente, por el mismo canal de canal e Youtube, dejó en claro que sus padres entraron en un conflicto sobre hablarle o no, ya que era su niño de oro que ahora estaba irreconocible por dicha pareja: "El silencio de Cristi y Jaime, que perdieron a su niño lindo, su cofre de oro, su proveedor principal, está generando la guerra campal más fuerte que ha habido… Esta es la verdadera guerra del west mexicano".

Fuente: Tribuna del Yaqui