¿Está delicado? Julio Preciado es hospitalizado de emergencia en Mazatlán; esto se sabe

Mazatlán, Sinaloa.- Tristemente de se ha confirmado que el reconocido cantante sinaloense, Julio Preciado, después de alarmantes síntomas y complicaciones en su estado de salud, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Hasta el momento no se ha dado un reporte médico completo, pero el cantante ha aparecido en sus redes sociales para explicar qué le pasa con exactitud, ¿acaso se encuentra muy grave?

Preciado, actualmente es considerado uno de los músicos y cantantes más queridos e importantes en México, por lo que al confirmarse que enfrentaba problemas de salud, se encendieron las alarmas entre los millones de seguidores y fans del exintegrante de La Banda El Recodo. Fue el propio Julio quién decidió compartir con sus fans que no estaba atravesando un buen momento con su estado de salud y explicó qué es lo que lo aqueja en estos momentos.

El intérprete de El Sinaloense, mediante su cuenta personal de Instagram compartió un comunicado, en el que reveló que el motivo por el que se encuentra internado y deberá de estar bajo observación médica, por los siguientes tres días, es a causa de un cuadro de neumonía: "Hoy les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo. Nada de qué preocuparse, estaré en observación los próximos tres días".

El conocido como 'El Grande de la Banda', quiso agradecer especialmente a sus dos doctores de cabecera por apoyarlo en este momento tan complicado y estar luchando a su lado para que pueda salir de este complicado cuadro de neumonía, deseando que en los días pactados no surjan complicaciones: "Quiero agradecer de corazón a los doctores Ramón Avilez y Paul Vázquez del Hospital Alhma, quienes, como siempre, me han brindado una atención extraordinaria y todo su apoyo".

Finalmente, el cantante quiso agradecer a todos sus millones de seguidores que están con él desde el comienzo de su carrera, para agradecerles todo el apoyo que le han brindado en los últimos años, y esperar que comprendan que por una temporada se mantendrá alejado de los escenarios para recuperarse por completo: "A todos los que se han preocupado por mi salud, les mando un fuerte abrazo y mi más sincero agradecimiento. Por ahora toca descansar, cuidarme y seguir las indicaciones médicas para recuperarme pronto".

Fuente: Tribuna del Yaqui