Florinda Meza rompe el silencio tras ser de las mujeres más odiadas y da fuerte mensaje

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Florinda Meza, se sinceró en su entrevista con Adela Micha, donde abordó el alud de críticas que ha recibido en redes sociales tras el estreno de la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. La actriz reveló que, desde el lanzamiento del proyecto, ha sido colocada en una lista informal de "las mujeres más odiadas", junto a figuras como Ángela Aguilar y Karla Panini, señaladas por supuestamente haber interferido en otros romances.

La trama, que retrata episodios íntimos de la existencia del creador de El Chavo del 8, incluye una escena en la que Gómez Bolaños le habría sido infiel a su esposa Graciela Fernández durante un viaje a Chile, iniciando así su noviazgo con Meza. Esta narrativa ha generado una ola de juicios hacia la artista, quien se defiende con firmeza: "Siempre oyes una frase: 'Ella me lo quitó'. ¿Y ellos qué? ¿Por qué nada más es contra la mujer? Pues sí, ¿ellos qué? ¿No participaron? Por supuesto".

Florinda también cuestionó el doble parámetro con el que se juzga al sexo femenino en estos casos, y lamentó que se le haya convertido en la villana de una historia que, según ella, está llena de falsedades: "Yo tenía 27 años y él era 20 años mayor que yo", recordó, subrayando que su relación con Roberto no fue producto de una traición, sino de una conexión que surgió en un contexto donde el matrimonio del comediante ya estaba fracturado: "La única mujer que puede destruir un matrimonio es la que está dentro, y no es sola".

Durante la conversación, la periodista también le mencionó que ha sido acusada de manipuladora y de haberse aprovechado de la situación. Meza respondió con contundencia: "Si yo fuera todo eso, pregúntame de quién serían los derechos literarios. Pregúntame de quién sería todo el dinero que se repartió. Yo nunca pedí nada, ni siquiera pedí el gasto".

Además, lanzó un reproche directo a los productores de la bioserie, acusándolos de distorsionar la memoria de Gómez Bolaños: "No tienen derecho a malograr y lesionar el legado de Roberto. No tienen derecho a hablar, a ensuciar de excremento hasta su epitafio. Todo lo que pusieron ahí es falso". Con estas declaraciones, es como la viuda de Chespirito busca reivindicar su vida y la del comediante, en medio de una representación mediática que, según ella, ha sido injusta y dolorosa.

